Росреестр принял 1,6 млн заявок на оказание услуг по новым правилам

За первые 15 дней работы по новому законодательству Росреестр принял свыше 1,6 млн запросов и заявлений на получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, сообщило ведомство.

В сообщении Росреестр утверждает, что «услуги по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории РФ». Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы».

С 1 января 2017 г. Росреестр должен предоставлять госуслуги в новом формате в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержкой введения ЕГРН, заявил, что «работа ведется напряженная, технологически получается не все, однако никто сложа руки не сидит».