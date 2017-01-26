Правительство выделит 2,4 млрд рублей на капитальный ремонт для пенсионеров

Минстрой России представил на заседании правительства проект постановления, предусматривающий субсидии регионам, предоставляющим льготы на взносы на капремонт для граждан пенсионного возраста. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

«Документом утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на компенсацию оплаты взноса на капремонт для отдельных категорий граждан», - сказано в сообщении.

Согласно проекту постановления, объем распределенных между всеми субъектами России бюджетных ассигнований на 2017 г. составит почти 2,4 млрд руб.

Компенсация взносов на капремонт предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья (достигшим возраста 70 лет - в размере 50%, 80 лет - 100%).