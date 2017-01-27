Власти Подмосковья хотят в три раза повысить налог на землю с незарегистрированными домами

Правительство Московской области подготовило поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми ставка земельного налога может быть увеличена втрое при выявлении на участке незарегистрированного капитального строения. Об этом сегодня ТАСС сообщил министр имущественных отношений Московской области Александр Аверкиев.

«Если жители не хотят поставить дом на налоговый учет, то придется платить земельный налог втрое больше. Мы посмотрели на ситуацию в Московской области и, к сожалению, пришли к неутешительным выводам: многие жители Подмосковья и Москвы, которые имеют дачи, не платят налог на имущество физических лиц», - сказал Аверкиев.

Он добавил, что власти уже создали информационную систему, с помощью которой можно увидеть, платят или не платят налог жители.

По его словам, выявить незарегистрированный объект капитального строительства, например дом, баню или гараж, можно, сопоставляя несколько баз данных - аэрофотосъемку, государственный кадастр недвижимости, данные Росреестра о правах на объекты недвижимости и информацию от Налоговой службы.

В настоящее время действует норма, по которой, если физические лица свыше 10 лет не регистрируют недвижимость на купленном участке для индивидуального жилищного строительства, то для них в два раза повышается коэффициент ставки земельного налога.