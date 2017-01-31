Минюст: изъятие единственного жилья за долги будет зависеть от его цены

Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий изымать единственное жилье у должника: минимальную сумму долга, при которой изъятие обращается на жилье, привяжут к его стоимости. Об этом рассказал замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак в ходе «нулевых чтений» законопроекта в Общественной палате (ОП).

Сейчас в законопроекте, опубликованном в интернете для общественного обсуждения, пороговым значением установлена сумма задолженности в 5% от стоимости жилья.

«Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30-40% или сделать минимум, но не более 200 000 руб., или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство», - сказал Новак.

Закон в случае принятия коснется только тех, кто возьмет кредиты после вступления нормы в силу, подчеркнул Новак.

По итогам нулевых чтений ОП направит свое заключение в правительство, Госдуму и Совет Федерации, сообщила председатель комиссии ОП по общественному контролю Лидия Михеева. Она обратила внимание, что человек, у которого изъяли жилье, не должен остаться без замены. «Мы так и не поняли, что будет, если в течение трех месяцев не получится приобрести жилье», - отметила Михеева.

ЦБ в целом поддерживает законопроект Минюста, но также видит необходимость доработки, сообщила сегодня в ОП экономический советник юридического департамента ЦБ Любовь Григорьева. По ее словам, Банк России обсуждает и анализирует этот проект, но «пока какие-то выводы делать рано».

Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

По решению суда должник должен будет в течение трех месяцев продать жилье и купить меньшее по площади, выплатив долг. Если он в течение этого срока не найдет себе заменяющее жилье, деньги, вырученные от продажи, перечислят в муниципалитет, который в течение двух месяцев должен предоставить гражданину жилплощадь.