Социальная политика
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: Забрать единственное

Минюст разработал схему изъятия у должников единственного жилья

Государство вновь перекладывает на граждан свои социальные обязательства, констатируют эксперты
  • Елена Мухаметшина,
  • Петр Козлов,
  • Ольга Кувшинова
  • / Ведомости
Государство ограничит возможность должников жить просторно
Государство ограничит возможность должников жить просторно
АЛЕКСАНДРА АСТАХОВА / Ведомости

Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья – поправки в Гражданский процессуальный и Семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве опубликованы на портале раскрытия информации. Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги (кроме взятого в ипотеку), в мае 2012 г. Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать: безусловный иммунитет на большое и дорогое жилье позволяет соблюсти интересы должника в ущерб интересам взыскателя.

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