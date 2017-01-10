Минюст разработал схему изъятия у должников единственного жилья

Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья – поправки в Гражданский процессуальный и Семейный кодексы, а также в закон об исполнительном производстве опубликованы на портале раскрытия информации. Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги (кроме взятого в ипотеку), в мае 2012 г. Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать: безусловный иммунитет на большое и дорогое жилье позволяет соблюсти интересы должника в ущерб интересам взыскателя.

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