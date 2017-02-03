Мэрия Москвы одобрила продление «красной» ветки метро до Коммунарки

Градостроительно-земельная комиссия Москвы под председательством мэра Сергея Собянина одобрила проекты планировки двух новых участков Московского метрополитена. «Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на север до железнодорожной платформы "Лианозово", а Сокольническая - на юг от станции "Саларьево" в Коммунарку», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра.

Новый участок «салатовой» ветки начнет строиться после открытия станции «Селигерская», ее планируют достроить в 2017 г. Это будет участок длиной около 3,1 км со станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе». Продление Люблинско-Дмитровской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих граждан районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, считают в мэрии. В зоне проектируемого участка проживают порядка 170 000 человек и работает 50 000, из которых 75 000 жителей и 20 000 работающих получат метро в пешей доступности, передает «Интерфакс».

Также власти запланировали построить транспортно-пересадочный узел, который объединит станцию метро «Дмитровское шоссе», платформу «Лианозово» и остановки наземного городского пассажирского транспорта.

Проект нового участка Люблинско-Дмитровской линии будет направлен на публичные слушания.

Новый участок Сокольнической линии метро пройдет параллельно строящейся трассе Солнцево - Бутово - Видное и будет в основном наземным. Его протяженность составит 9,4 км, на нем будут четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Конечная станция будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро «Улица Новаторов» - «Столбово». В результате административно-деловой центр «Коммунарка» будет обслуживаться не одной, а двумя линиями метро.

Продление красной ветки улучшит транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы, считают в горадминистрации. Ожидается, что к 2020 г. на этой территории будут проживать до 200 000 и работать до 190 000 человек.