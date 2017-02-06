ВДНХ благоустроит «Горкапстрой» за 6,8 млрд рублей

Компания «Горкапстрой» выиграла контракт на благоустройство ВДНХ в Москве, включая реставрацию восьми павильонов, предложив выполнить работы за 6,8 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Предполагается, что основные восстановительные работы пройдут в центральной части выставки, зоне «Экспо» и «Ландшафтном парке». В списке подрядчика числится реставрация восьми павильонов. Их необходимо модернизировать, приведя к соответствию с принятыми сейчас стандартами. Кроме этого необходимо избавиться от 10 павильонов, разбив на этих местах благоустроенные зеленые зоны для отдыха посетителей. На работы отводится не более 630 дней.

ООО «Горкапстрой» – проектная организация, занимается технадзором за строительством дорог, городских инженерных коммуникаций, мостов. Ее создал основатель группы АРКС Александр Лавленцев.

Согласно данным ЕГРЮЛ на конец октября 2016 г., «Горкапстроем» владеют Олег Сапронов (49,5%), Михаил Чистов (49,5%) и Евгений Баранов (0,9%).