Госдума одобрила во втором чтении бессрочную бесплатную приватизацию жилья

Госдума сегодня на заседании приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России, передает «Интерфакс». Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта 2017 г.

Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Таким образом, граждане имеющие право на бесплатную приватизацию жилья, смогут воспользоваться им без ограничения срока.

Ранее законопроектом предлагалось продлить приватизацию до 2020 г. для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и детей-сирот. В таком виде он был принят Госдумой в первом чтении 27 января этого года.

После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о поддержке идеи отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья граждан текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать для всех граждан бесплатную приватизацию бессрочной.

Вчера, 7 февраля, принять поправки о бессрочной приватизации рекомендовал комитет Госдумы по ЖКХ.