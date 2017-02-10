На приобретение «дальневосточного гектара» подано 58 000 заявлений

Заявки на приобретение «дальневосточного гектара» подали жители из всех регионов страны, отмечают в Минвостокразвития.

В ведомстве уточнили, что по последним данным на третьем этапе программы «Дальневосточный гектар» подано свыше 21 600 заявок, а за весь период программы (с 1 июня 2016 г.) от граждан России поступило 58 000 заявлений.

«Больше всего заявителей интересует получение "дальневосточного гектара" в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области», - отмечают в Минвостокразвития.

В министерстве также сообщили, что с начала третьего этапа действия программы из Москвы и Московской области пришло более тысячи заявок и свыше 320 заявок прислали петербуржцы.

Первый этап предоставления земельных участков на Дальнем Востоке начался 1 июня. На начальном этапе участки выделяли только жителям соответствующих регионов Дальневосточного федерального округа и только в отдельных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 г. гектар могут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 г. такую возможность получат все граждане России.