Хабаровский губернатор планирует взять непривлекательный «дальневосточный гектар» и улучшить его

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сказал журналистам, что планирует взять для себя «дальневосточный гектар». Как передает «Интерфакс», он уточнил, что возьмет непривлекательный участок и сделает его привлекательным. «Может, возьму гектар в Приморье, близко к границе с Хабаровским краем, и, тем самым, увеличу площадь нашего края», - отметил чиновник.

По словам губернатора, за месяц до начала раздачи бесплатных участков на Дальнем Востоке всем россиянам в Хабаровском крае число желающих получить их значительно возросло. «Всего было подано около 5900 заявок на получение гектара, из них 3000 заявок люди подали в январе. Особая активность отмечалась в последнюю неделю. Видимо, подстегнула информация о том, что с 1 февраля землю начнет брать вся Россия», - сообщил он. За сутки до нового этапа реализации закона о «дальневосточном гектаре» количество заявок от жителей Хабаровского края увеличилось с ежедневных 200-300 до 700, добавил губернатор.

Для приема заявок на оформление бесплатных участков от жителей других регионов был увеличен штат специалистов, открыты специальные окна в многофункциональных центрах, сообщил Шпорт. В настоящее время работа по оформлению земли идет успешно, сбоев нет, заявил он, но добавил, что из других регионов пока получена только одна заявка - из Якутии.

По данным краевого министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, из 5800 заявок, поступивших с начала реализации закона в регионе, за вычетом отозванных и отклоненных в работе находятся 4000 заявок. В пользование жителям предоставлено уже 1200 участков, по количеству оформленных в рамках закона земель край находится в лидерах. Популярнее всего у заявителей земли района имени Лазо, Хабаровского, Амурского, Ульчского и Советско-Гаванского районов. Всего под бесплатные участки в крае отведено 48% от общей площади - это 38 млн гектаров.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 га земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 г. Он вступил в силу 1 июня 2016 г. Сначала выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября участки стали доступны жителям Дальнего Востока на всей территории региона. С 1 февраля 2017 г. гектар предоставляется всем гражданам России - на пять лет в безвозмездное пользование. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.