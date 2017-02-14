Власти Москвы могут сами застроить участок на месте Ховринской больницы

Застройщиком площадки, освободившейся после сноса Ховринской больницы, может стать город, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Демонтаж известного долгостроя – Ховринской больницы – может быть произведен за счет бюджета города. Скорее всего, и застройщиком этой площадки после сноса выступит сам город», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что пока нет ясности о стоимости разборки и сроков работ, они зависят от конкретных проектных решений. Демонтаж начнется, как только будет подготовлена площадка, сказал заммэра.

Хуснуллин отметил, что решение о дальнейшей застройке будет принято после демонтажа здания недостроенной больницы. «Стоит отметить, что это очень интересная площадка, с учетом того что транспортная проблема в этом районе фактически решена. Во-первых, в этом году откроется одноименная станция метро "Ховрино", во-вторых, там пройдет участок Северо-восточной хорды», – добавил он.

В конце декабря Хуснуллин сообщал, что Ховринскую больницу не будут достраивать и снесут за счет городского бюджета, а на ее месте построят жилье для нужд города. Ранее предполагалось, что снос здания оплатит инвестор, который затем получил бы этот участок под застройку. Найти инвестора не удалось. Летом Хуснуллин отмечал, что здание больницы сильно пострадало за годы «простоя» под дождем, снегом и солнцем, снос он назвал неизбежным.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 г. по нестандартному для тех времен проекту – она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Почти готовое здание было брошено. Объект долго был «ничей», поскольку не был определен его правовой статус (федеральный или городской). В 2009 г. комплекс стал собственностью Москвы.