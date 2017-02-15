Capital Group удвоила продажи в прошлом году

Компания Capital Group увеличила объем продаж в 2016 г. почти в два раза по сравнению с показателем 2015 г. — до 22 млрд руб., сообщила журналистам генеральный директор компании Валентина Становова, передает «РИА Новости».

«В прошлом году мы продали 77 000 кв. м, в 2015 г. — 34 000 кв. м», — рассказала она.

Становова уточнила, что сегодня портфель проектов компании достигает 7,8 млн кв. м, из которых на проекты в активной стадии (подготовка документации, проектирование, строительство) приходится 3,3 млн кв. м.

Кроме того, Степанова рассказала, что в 2017 г. компания удвоит инвестиции в свои проекты до 24 млрд руб. (22 млрд в 2015 г.), передает агентство городских новостей «Москва». «Инвестиции предполагаются в реализацию проектов, которые уже находятся в нашем портфеле», - сказала Становова ( цитата по агентству «Москва»). Для приобретения компания рассматривает 500 000 кв. м проектов.