Москва снова выставила на торги палаты Гурьевых-Абрикосовых

Москва повторно выставила на торги дом купцов Абрикосовых в Потаповском переулке, являющийся объектом культурного наследия. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента города по конкурентной политике, начальная цена здания – 485 млн руб., это почти на 120 млн руб. ниже, чем на прошлом аукционе. Заявки на участие принимаются до 23 марта. Аукцион пройдет 29 марта 2017 г.

Сейчас это пятиэтажное здание на первой линии Потаповского переулка, по адресу дом 6 стр. 1. Площадь здания превышает 4400 кв. м. До революции последними хозяевами пятиэтажного дома были купцы-кондитеры Абрикосовы, владельцы концерна, который теперь называется Бабаевским. В основе здания палаты XVII века, известные как палаты купцов Гурьевых, в доме остаются их своды.

В первой половине XVIII в. дом был перестроен в стиле барокко, второй и третий этажи надстроены в XIX в. В 1845–1859 гг. в здании располагался мужской пансион пастора Людвига Эннеса. В 1870-е гг. промышленник и меценат Василий Кокорев перестроил и расширил дом, создав нынешний фасад с аркой. На рубеже XIX–XX вв. в доме находились две квартиры семьи Абрикосовых. В 30-х гг. было достроено еще два этажа, в здании были коммунальные квартиры. В 2000-х гг. дом был признан аварийным и расселен.

Объект имеет свободное назначение, не обременен правами третьих лиц. Инвестору предстоит разработать и в течение пяти лет выполнить комплексную реставрацию объекта культурного наследия.

Хозяйствующим субъектом здания выступает государственное бюджетное учреждение «Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы».