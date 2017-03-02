Чиновники от строительства и здравоохранения не сошлись в оценке числа пострадавших в Новой Москве

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель одного рабочего в результате обрушения конструкций в строящемся автомобильном тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, один рабочий погиб, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы. Ранее сообщалось, что их извлекли из-под завалов. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что у них травмы различной степени тяжести.

В Мосгорстройнадзоре же заявили, что никто не погиб. «При обрушении опалубки пострадал один человек, который отправлен в больницу», - сообщил ТАСС представитель пресс-службы Мосгорстройнадзора. Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что вообще пока не известно, сколько человек работало в тоннеле. «Дело в том, что строительство ведут несколько подрядчиков, и пока они информацию по людям, сколько именно человек там работали, уточнить не могут», - объяснил он.

В строящемся тоннеле в районе населенного пункта Сосенки обрушились конструкции с жидким бетоном. Ранее сообщалось, что площадь обрушения составила 40 кв. м. В пресс-службе ГУ МЧС Москвы ТАСС сказали, что площадь обрушения составила 150 кв. м. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, обрушение произошло при заливке бетона из-за нарушения техники безопасности: опалубка не выдержала тяжести.

У места происшествия Калужское шоссе полностью перекрыто на 23-м км. Там и на МКАД образовались пробки, сообщили ТАСС в московском Центре организации дорожного движения.