Строительство дорог в России обходится в два раза дешевле, чем в США, Германии и Канаде – Росавтодор

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт заявил, что за последние два года стоимость километра федеральной дороги снизилась на 12%. «Средняя стоимость километра федеральной дороги второй технической категории (самой распространенной в нашей стране) в однополосном исчислении в 2016 г. составила 44 млн руб. Ранее средняя цена за километровую полосу дороги в России оценивалась в размере более 50 млн руб.», – рассказал Старовойтов в интервью RNS. Он добавил, что реконструкция километра такого типа дорог обходится в 38,2 млн руб.

«Россия далеко не в лидерах среди стран с самыми дорогостоящими трассами. У нас строительство обходится примерно в два раза дешевле, чем в США, Германии и Канаде. При пересчете на рубли в США километр дороги обходится примерно в 127 млн руб., в Канаде — в 163 млн руб., в Германии — в 81 млн руб.», – добавил руководитель Росавтодора.