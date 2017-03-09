Кварталы в Москве будут переселять и сносить только по желанию жителей – Собянин

В Москве кварталы «хрущевок» по новой программе реновации пятиэтажного фонда будут сносить только по желанию жителей. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы создаем специальную систему опроса граждан - собственников жилья в пятиэтажках, так, чтобы они высказали свое мнение. С учетом только их мнения мы будем принимать решение включать тот или иной квартал в программу реновации или не делать этого», - пояснил мэр.

По его словам, разработка новой программы сноса пятиэтажек является вынужденной мерой. «У нас есть обращения муниципальных депутатов практически всех районов Москвы, есть обращение городской думы, Общественной палаты», - добавил Собянин.

Мэр напомнил, что вопрос сноса пятиэтажек возник еще в конце 80-х гг., уже тогда «стало понятно, что этот жилой фонд, построенный на время строительства коммунизма, малопригоден» для жилья.

Мэр также уточнил, что около 15% пятиэтажек в Москве, которые включат в новую программу сноса, являются аварийными. Без реновации столица получит самый большой аварийный фонд в стране.

«Если предположить, что мы каким-то образом отремонтируем эти дома, они через 10-15-20 лет в силу конструктивных своих особенностей, состояния несущих конструкций станут аварийными. Уже сегодня можно 10-15% из этого жилфонда признавать аварийными, и этот аварийный фонд будет с каждым годом накапливаться и накапливаться», - добавил он.