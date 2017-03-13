ПИК объявила о делистинге GDR с Лондонской биржи

Группа компаний ПИК объявила о новой стратегии работы на рынках капитала и делистинге GDR с Лондонской фондовой биржи.

Компания намерена консолидировать акции на Московской бирже с целью повышения ликвидности, говорится в сообщении ПИК.

«Сегодня ПИК находится на пороге нового этапа развития. Новая стратегия работы на рынках капитала и консолидация торгов на Московской бирже будут способствовать росту ликвидности наших акций и эффективности нашей работы с инвесторами. Я убежден, что в результате успешных приобретений и принятия этой стратегии ПИК имеет все основания для достижения своей справедливой стоимости путем ускорения роста доходов, оптимизации расходов и обеспечения синергетического эффекта», – отметил президент и председатель правления ПИК Сергей Гордеев.