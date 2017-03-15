Число сделок с новостройками в Москве упало на 34% в феврале – Росреестр

В феврале 2017 г. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8486 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья, что на 76% превышает показатель января, который составил 4812 переходов прав, говорится в сообщении Росреестра. Однако в годовам выражении показатель сократился на 3,8% - в феврале прошлого года в Москве было зарегистрировано 8824 перехода прав на жилье.

По итогам февраля число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья составило 3253, что на 83% больше, чем в прошлом месяце (1782 ДДУ). Между тем, этот показатель в феврале 2016 г. составил 2135 ДДУ. Таким образом, число сделок по ДДУ в Москве снизилось на 34%.

Кроме того, в феврале текущего года было зарегистрировано 2745 ипотечных сделок (в январе — 1903). Этот показатель вырос в годовом выражении на 25% (2048 сделок в феврале 2016 г.)