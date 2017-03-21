Мэр Москвы 4 апреля на Совете Госдумы примет участие в обсуждении сноса хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля примет участие в расширенном заседании Совета Госдумы, на котором обсудят тему сноса пятиэтажек в столице, сообщил первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Речь идет об инициативе, предлагающей изменения в закон «О статусе столицы РФ» и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда столицы РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будет создана рабочая группа с участием представителей всех парламентских фракций в целях законодательного решения в Москве проблемы хрущевок.