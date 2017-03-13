Володин создаст в Думе совет по развитию городских территорий для работы с пятиэтажками

При спикере Госдумы скоро будет создан совет по развитию городских территорий и общественных пространств. Как передает ТАСС, это объявил сам Вячеслав Володин на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании. «Мы планируем, что будущий совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве, работать с экспертами», – добавил он.

Вопрос развития общественного пространства в городах Володин назвал очень актуальным. Он выразил надежду, что в совет войдут и представители региональных парламентов, «учитывая, что эти вопросы очень актуальны и для регионов». «Хотелось бы, чтобы вы здесь свое плечо подставили», – обратился спикер к участникам заседания.

При Думе уже существует совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.