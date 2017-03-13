Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Новый взгляд на права москвичей

Законопроект о расселении пятиэтажек позволит мэрии принудительно переселять жителей и компании

Отобрать можно будет любой объект
Москва возьмет все, что ей нужно для ударной стройки
Москва возьмет все, что ей нужно для ударной стройки
Максим Стулов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий вопросы сноса «ветхих» пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома. Он предполагает поправки в несколько законов, в том числе о статусе столицы: к ее функциям добавится реновация жилищного фонда. Москва собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив 1,6 млн человек в современные дома, – о готовящейся программе сноса хрущевок мэр Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля.

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