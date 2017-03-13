Законопроект о расселении пятиэтажек позволит мэрии принудительно переселять жителей и компании

Москва возьмет все, что ей нужно для ударной стройки
Максим Стулов / Ведомости
В Госдуму внесен законопроект, регулирующий вопросы сноса «ветхих» пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома. Он предполагает поправки в несколько законов, в том числе о статусе столицы: к ее функциям добавится реновация жилищного фонда. Москва собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив 1,6 млн человек в современные дома, – о готовящейся программе сноса хрущевок мэр Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля.