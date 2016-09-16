Каждый второй смартфон в России поддерживает LTE

Доля устройств с поддержкой LTE в российских продажах смартфонов (если считать в штуках) составила за семь месяцев 2016 г. (январь – июль) 47,7% против 19,2% годом ранее. Это следует из материалов компании, сотрудничающей с несколькими российскими ритейлерами. Если смотреть на июнь и июль отдельно, то LTE-аппараты впервые составили более половины всех проданных за эти месяцы смартфонов: 52,5 и 52,7% соответственно против 49,4% в мае.

Эти данные совпадают с данными «М.видео», подтвердила представитель розничной сети Валерия Андреева. Если сравнивать первую половину 2016 г. с тем же периодом прошлого года, то доля LTE-устройств в общих продажах смартфонов выросла в 2,5 раза, говорит она. В «М.видео» она составила 71%.

Большая часть смартфонов, проданных в России в июне – июле 2016 г., поддерживала LTE, свидетельствует сотрудник одного из сотовых операторов. Представитель МТС Дмитрий Солодовников говорит, что доли обычных и LTE-смартфонов сравнялись на неделе с 30 мая по 5 июня 2016 г.

В салонах «Вымпелкома» продажи LTE-смартфонов во II квартале 2016 г. выросли к уровню годовой давности втрое, а количество таких аппаратов, зарегистрированных в сети, – вдвое: их уже несколько миллионов, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Рост спроса на LTE-устройства она объясняет совместными акциями ритейлеров с производителями смартфонов, расширением LTE-сетей, розничной сети «Вымпелкома» и географии работы его интернет-магазина.

Разница вдвое 1,5 Гб столько трафика генерирует ежемесячно владелец 3G-смартфона, по данным «Мегафона»

3-3,5 Гб в месяц скачивает пользователь LTE-смартфона

В салонах «Мегафона» продажи смартфонов с поддержкой LTE во II квартале 2016 г. выросли год к году в 5 с лишним раз – и в штуках, и в деньгах, сообщает его представитель Юлия Дорохина. Основной причиной она называет снижение цены и увеличение ассортимента устройств.

В рознице МТС доля смартфонов с LTE во II квартале 2016 г. составила 54,1% – это больше, чем в среднем по рынку, считает Солодовников. Магазины МТС предлагают покупателям много дополнительных услуг и продают устройства по ценам, близким к себестоимости, объясняет он.

Смартфоны с LTE стали доступными: например, в «Связном» такое устройство можно купить менее чем за 5000 руб., рассказывает его представитель Сергей Тихонов. За год средняя цена LTE-смартфона в России упала почти на 20% до 19 700 руб. на конец первой половины 2016 г., говорит он. По оценке «Связного», в первом полугодии продажи LTE-смартфонов в России выросли к аналогичному периоду прошлого года на 169% до 5,3 млн шт., а в деньгах – на 121% до 104 млрд руб.

На рынке появилось больше моделей с поддержкой LTE в разных ценовых категориях, в результате LTE-смартфон подешевел в среднем на 20–25%, согласна Андреева из «М.видео». Если в первой половине 2015 г. поддержка LTE была одной из характеристик, присущих смартфонам высокого ценового сегмента, то сейчас это практически обязательный атрибут, почти такой же, как фотокамера и сенсорный экран, считает она.

LTE становится все доступнее, его стали поддерживать смартфоны не только высокого, но и среднего ценового сегмента, в связи с этим стоимость таких устройств снизилась, согласен представитель «Евросети». В феврале – июле 2016 г. она составила 18 900 руб. (годом ранее – 23 500 руб.), а к июлю упала до 17 300 руб.

Смартфоны стали более доступными, это стимулировало рост спроса на качественный контент и неголосовые услуги, считает Солодовников. По его словам, средний месячный доход с абонента (ARPU) у пользователей LTE-смартфонов заметно выше, чем у владельцев устройств предыдущих поколений. В среднем их ARPU на 30% выше, чем у пользователей 3G-устройств, добавляет представитель «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) Константин Прокшин. Среди абонентов Tele2 смартфонами с поддержкой LTE в августе 2016 г. пользовались 10,2% (+7 п. п. год к году).