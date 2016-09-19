Роскомнадзор закрыл вакансию хакера

Роскомнадзор был заинтересован в услугах специалиста по информационной безопасности с уникальными компетенциями, в том числе в области противодействия несанкционированному доступу в защищенные компьютерные системы, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

В настоящий момент вакансия закрыта, говорит он. «Могу заверить, что Роскомнадзор и его сотрудники осуществляют свою деятельность исключительно в рамках закона», - говорит Ампелонский.

В пятницу Роскомнадзор на сайте Superjob разместил вакансию «хакер». Утром в пятницу должность значилась как «программист с навыками обхода систем компьютерной безопасности, хакер». Но через некоторое время слово хакер убрали из вакансии, говорил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Superjob Иван Кузнецов.

Из описания вакансии следовало, что потенциальный сотрудник Роскомнадзора должен будет искать и извлекать материалы в сторонних компьютерах и компьютерных сетях, обладать навыками защиты сервера IDS DOS, предотвращать утечку информации, блокировать несанкционированный доступ, разрабатывать защитные программы.

У «программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности» должны быть высшее образование и опыт работы более пяти лет, в том числе в сфере информационной безопасности, говорится в объявлении. Также программист должен обладать так называемыми навыками white hat, то есть поиском уязвимостей в системе безопасности, а «опыт работы black-hat [то есть взлома систем с целью незаконного получения данных], приветствуется».

По словам Ампелонского, сотрудника по этой вакансии еще не наняли. Нашли ли в Роскомнадзоре нужного им специалиста, Ампелонский отказался уточнять.