Предзаказ на новый iPhone в России выше, чем год назад

Новые смартфоны Apple начнут продаваться в России с 23 сентября, следует из данных интернет-магазина компании. IPhone 7 будет стоить в зависимости от памяти от 56 990 до 74 990 руб. IPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, обойдется в 67 990–85 990 руб. Столько же стоят прошлогодние флагманы Apple – iPhone 6s и 6s Plus с соответствующим запасом памяти.

Предзаказ на новые аппараты Apple в России стартовал в прошлую пятницу. По данным сотрудника компании – партнера Apple, количество предзаказанных в первые дни iPhone 7 превысило показатели iPhone 6s в несколько раз. Сотрудник одной из розничных сетей говорит, что прошлогодний показатель превышен вдвое. Представитель другой сети утверждает, что за выходные предзаказ на iPhone 7 и iPhone 7 Plus превысил цифры за аналогичный период прошлого года в 4 раза. Вероятно, покупателей заинтересовали новшества, которые привнесла Apple в новый смартфон: двухкамерная фокусировка, новая цветовая гамма, влагостойкость, предполагает он.

IPhone 7 – это концептуально новое устройство, отличающееся от предыдущей модели как дизайном, так и техническими характеристиками, вторит ему сотрудник другого ритейлера. Для многих эти нововведения – серьезная причина совершить покупку, считает он.

Представитель «Вымпелкома» объясняет популярность новой модели в том числе «цветовыми решениями» и более широкой памятью. У тех, кто оставляет предзаказы на сайте «Вымпелкома», наибольшим спросом сейчас пользуются модели с памятью 256 Гб двух цветов: black и jet black, рассказывает он.

Запасы тают В 2016 г. Apple впервые не будет объявлять результаты продаж iPhone за первые выходные: эти данные не играют особой роли, все равно новые модели будут полностью распроданы, не сомневается компания. Представитель крупного европейского оператора сказал Financial Times, что в этот раз предварительные заказы были самыми большими с тех пор, как в 2012 г. вышел iPhone 5, и уже наблюдается дефицит запасов. Три ведущих японских сотовых оператора – NTT DoCoMo, KDDI и SoftBank – сообщили, что заказы максимальны с тех пор, как они начали продавать смартфоны Apple, пишет The Wall Street Journal.

Сколько всего предварительных заказов оставлено начиная с пятницы, собеседники «Ведомостей» держат в тайне. Около 2000, слышал сотрудник компании, являющейся партнером нескольких производителей смартфонов.

По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, за первые три дня в розничной сети МТС было предварительно заказано в 7 раз больше iPhone 7, чем iPhone 6s годом ранее. Но это все же в 3 раза меньше, чем количество предварительных заказов iPhone 6 и 6 Plus в 2014 г. Флагманы Apple, появившиеся два года назад, вызвали ажиотажный спрос – в первую очередь за счет новых экранов с увеличенной диагональю (iPhone 6 Plus стал первым фаблетом, широкоэкранным смартфоном Apple), вспоминает он.

Предзаказов на iPhone 7 и 7 Plus лишь ненамного больше, чем на iPhone 6s и 6s Plus годом ранее, возражает директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков.

По данным Telecom Daily, во II квартале 2016 г. iPhone занимали 11% российских продаж смартфонов в штуках (+5 п. п. год к году). Доля iPhone в общем ассортименте смартфонов, которые используют россияне, составляла в I квартале 2016 г. около 17%, оценивал сотрудник сотового оператора, опираясь на данные своей сети.

Новый iPhone сложно назвать очень инновационным и прорывным в технологическом плане, спорит с анонимными собеседниками «Ведомостей» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Интерес к нему в России выше, чем к предыдущим флагманам, поскольку настало время замены iPhone, купленных на волне потребительского ажиотажа в конце 2015 г. и чуть ранее, считает он. В отличие от 2015 г. курс рубля и цены на смартфоны более или менее стабильны и очередная премьера Apple – хороший повод сменить аппарат, рассуждает Кусков.

Покупатели привыкли к подросшим ценам на электронику, сейчас стоимость флагмана на уровне 50 000–80 000 руб. не вызывает сильных эмоций и непонимания, как год назад, думает сотрудник одной из розничных сетей. Тем более что дорогие устройства все чаще покупают в кредит, добавляет он.

Представитель Apple отказался от комментариев.