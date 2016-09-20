МТС и СМАРТС пошли на мировую

Для этого МТС купил «дочку» СМАРТС в Йошкар-Оле и отказался от претензий на другие активы оператора

МТС приобрел дочернюю компанию поволжского оператора СМАРТС в Йошкар-Оле. Об этом говорится в сообщении МТС. Это подтвердил акционер СМАРТС Геннадий Кирюшин. В рамках сделки МТС и СМАРТС подписали соглашение об урегулировании взаимных претензий и прекращении судебных разбирательств, сказали «Ведомостям» представители обеих компаний.

В рамках этого соглашения МТС отказался от приобретения трех остальных компаний, вокруг которых вел тяжбу со СМАРТС. Сумма сделки составила 41 млн руб., включая сумму чистого долга «СМАРТС – Йошкар-Ола» в 27,7 млн руб.

Ранее Самарский арбитражный суд и Высокий суд Англии и Уэльса сняли арест с акций этой компании, позволив компаниям совершить сделку. Продажа «СМАРТС – Йошкар-Ола» – одно из условий урегулирования спора между операторами, говорится в определении суда. Из него же следует, что покупателем выступит «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС).

«СМАРТС-Йошкар-Ола» - один из четырех региональных активов, вокруг которых между СМАРТС и МТС идет судебная тяжба в Лондоне. Компании уже подали ходатайство о снятии ареста с акций остальных компаний, сообщил «Ведомостям» Кирюшин и подтвердил Дмитрий Солодовников. Речь идет о дочках СМАРТС в Ульяновске, Саранске и Пензе. С момента, когда МТС планировали купить все четыре региональных актива СМАРТС, в этих регионах изменилась конъюнктура и планы МТС по развитию бизнеса были соответственно скорректированы, объясняет представитель МТС Дмитрий Солодовников. В нынешних рыночных условиях приобретение всех четырех компаний нецелесообразно, считает он. Геннадий Кирюшин объясняет логику сделки иначе - СМАРТС согласился продать актив в Йошкар-Оле по сниженной цене в обмен на отказ МТС от претензий и снятие ареста с трех других активов компании.

Предметом тяжбы между операторами стал договор, по которому МТС должна была приобрести семь региональных активов группы. Первая часть этой сделки прошла в декабре 2014 г.: МТС купила у СМАРТС операторов в Уфе, Пензе и Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Еще четыре компании, в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе, СМАРТС должна была сначала выделить в отдельных «дочек», а осенью 2015 г. продать МТС. Однако сделка не состоялась. В итоге МТС пыталась взыскать со СМАРТС $35 млн упущенной выгоды в Высоком суде Англии и Уэльса. Необходимость ареста активов компания объясняла риском того, что акционеры СМАРТС могут передать акции спорных активов третьим лицам еще до вынесения окончательного вердикта. В конце декабря 2015 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял обеспечительные меры и запретил группе СМАРТС продавать или совершать какие-либо иные действия по отчуждению акций ее «дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе.