СМАРТС сможет продать три актива, находившихся под арестом по ходатайству МТС

«Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС) приобрел дочернюю компанию поволжского оператора СМАРТС в Йошкар-Оле. Об этом говорится в сообщении МТС, и это подтвердил основатель СМАРТС Геннадий Кирюшин. Вчера в рамках этой сделки МТС и СМАРТС договорились отказаться от взаимных претензий и прекратить судебные разбирательства, сказали «Ведомостям» представители обеих компаний. МТС отказывается от приобретения трех остальных компаний, вокруг которых вела тяжбу со СМАРТС. В кратчайшие сроки МТС прекратит разбирательство в лондонском арбитраже и будет ходатайствовать о снятии арестов на акции этих компаний в Самарском арбитражном суде, с тем чтобы СМАРТС могла распоряжаться этими активами и отчуждать их в пользу третьих лиц, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Речь идет о «дочках» СМАРТС в Ульяновске, Саранске и Пензе.

Сумма сделки по продаже «СМАРТС – Йошкар-Ола» составила всего 41 млн руб., включая сумму чистого долга компании в 27,7 млн руб., говорится в сообщении МТС, это подтвердил вчера Кирюшин. «СМАРТС – Йошкар-Ола» владеет двумя полосами частот шириной по 14,8 МГц в диапазоне GSM-1800. Для МТС актив СМАРТС в Марий Эл представляется наиболее интересным с точки зрения развития сетей LTE, отмечает Солодовников. Дополнительные частоты в диапазоне 1800 МГц оператор будет использовать для развития сетей LTE в этом регионе. Таким образом, частоты GSM-1800 в Марий Эл обошлись МТС в разы дешевле, чем частоты, полученные оператором по итогам аукциона Роскомнадзора осенью 2015 г. Тогда МТС заплатила суммарно около 1,9 млрд руб. за частоты в четырех регионах. Например, за полосу частот шириной в 24 МГц в Северной Осетии, количество жителей которой сопоставимо с Марий Эл, МТС заплатила тогда 275,9 млн руб.

Продажа по частям Активы СМАРТС разошлись почти по всем участникам рынка. По пять компаний группы были куплены «Вымпелкомом» и «Мегафоном», четыре купила МТС, трех операторов выкупил «Ростелеком» и его «дочки», и они входят сейчас в Tele2. Одну компанию купил «Таттелеком».

МТС заплатила за «СМАРТС – Йошкар-Ола» сумму, которая была предусмотрена договором между компаниями в 2014 г., объясняет Солодовников. С момента, когда МТС планировала купить все четыре региональных актива СМАРТС, в этих регионах изменилась конъюнктура и планы МТС по развитию бизнеса были соответственно скорректированы, говорит он. В нынешних рыночных условиях приобретение всех четырех компаний нецелесообразно, считает Солодовников. Кирюшин объясняет логику сделки иначе: СМАРТС согласилась продать актив в Йошкар-Оле по сниженной цене в обмен на отказ МТС от претензий и снятие ареста с трех других активов компании. СМАРТС уже ведет переговоры о продаже активов в Ульяновске, Саранске и Пензе, но теперь с другими покупателями, сообщил вчера Кирюшин.

«СМАРТС – Йошкар-Ола» – один из четырех региональных активов, вокруг которых СМАРТС и МТС ведут судебную тяжбу в Лондоне с декабря 2015 г. Предметом разбирательства стал договор, по которому МТС должна была приобрести семь региональных активов группы. Первая часть этой сделки прошла в декабре 2014 г.: МТС тогда купила у СМАРТС операторов в Уфе, Пензе и Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Еще четыре компании – в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе – СМАРТС должна была продать МТС осенью 2015 г., однако сделка не состоялась. После аукциона Роскомнадзора на частоты 1800 МГц выяснилось, что активы «дочек» СМАРТС стоят дороже, чем было предусмотрено договором с МТС, говорили люди, близкие к обеим сторонам разбирательства. Человек, близкий к МТС, объяснял этим отказ СМАРТС исполнить сделку, а человек, близкий к СМАРТС, – то, что МТС решила вернуться к сделке после того, как прошел крайний срок ее завершения. В итоге МТС пыталась взыскать со СМАРТС $35 млн упущенной выгоды в Высоком суде Англии и Уэльса. В конце декабря 2015 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял обеспечительные меры и запретил группе СМАРТС продавать или совершать какие-либо иные действия по отчуждению акций ее «дочек» в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе.