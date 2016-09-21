Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект, регулирующий работу онлайн-кинотеатров

Рабочая группа по связи и информационным технологиям Экспертного совета при правительстве раскритиковала законопроект о регулировании работы онлайн-кинотеатров и мессенджеров, разработанный «Медиакоммуникационным союзом» (МКС). «Ведомости» ознакомились с текстом заключения, подлинность документа подтвердили два члена совета. В группу входят представители крупнейших операторов связи, интернет-компаний, онлайн-кинотеатров, отраслевых ассоциаций. По мнению экспертов, законопроект МКС не решает актуальные проблемы отрасли, предлагаемые в нем меры избыточны, а некоторые из них противоречат здравому смыслу.

Первая версия законопроекта о регулировании онлайн-кинотеатров и мессенджеров появилась еще в конце прошлого года, с тех пор она активно обсуждалась участниками рынка. В августе этого года МКС разработал финальные поправки и готовится предложить их чиновникам для внесения в Госдуму, говорит источник в одной из отраслевых ассоциаций. Ранее источник «Ведомостей» в МКС рассказывал, что законопроект в начале осени будет представлен на рабочей группе по интернету под руководством помощника президента Игоря Щеголева. И только если группа одобрит документ, он может быть внесен в Госдуму одним из депутатов. Человек, близкий к рабочей группе Щеголева, говорит, что такого обсуждения пока не было.

Проект регулирует две сферы – онлайн-видео и мессенджеры. Однако эксперты сосредоточились на оценке последствий регулирования онлайн-кинотеатров. Законопроект МКС, в частности, ограничивает иностранное владение онлайн-кинотеатрами: иностранцы не смогут владеть больше чем 20% таких компаний. Поправки не коснутся сервисов, контент на которых размещают пользователи, и тех, у кого аудитория меньше 100 000 человек в день.

Общение под контроль МКС разрабатывает и поправки, которые будут регулировать мессенджеры: эти сервисы должны идентифицировать пользователей, заключать договоры с операторами и блокировать информацию, нарушающую российские законы. Эти поправки противоречат правилам сетевой нейтральности и создают преимущества для зарубежных игроков, считают эксперты.

Эксперты считают ограничение иностранного владения коррупционной нормой, ведущей к монополизации рынка. Она ограничивает компании в выборе источника финансирования, а ведь большинство онлайн-кинотеатров до сих пор убыточны и нуждаются в инвестициях, говорится в заключении. Могут пострадать и производители контента, продюсеры и правообладатели, так как проблемы с финансированием приведут к сокращению лицензионных отчислений. Кроме того, все это понизит шансы отечественной индустрии медиа и IT привлечь инвестиции из-за рубежа и фактически закроет ей выход на глобальный рынок, говорится в заключении.

Исполнение нового закона не коснется пиратских сайтов, но ляжет на плечи легальных игроков рынка, что снизит их конкурентоспособность, считают эксперты.

Минкомсвязи поддерживает законопроект МКС, сказал «Ведомостям» замминистра связи Алексей Волин. По его словам, проект критикуют люди, глубоко не погруженные в проблемы индустрии. В чем преимущества нового регулирования, Волин объяснить не смог. Министерство, говорит он, доверяет позиции МКС, объединяющего 80% российского рынка медиа. Ранее представители МКС и Роскомнадзора говорили, что проекты вроде американского онлайн-кинотеатра Netflix угрожают «перспективам импортозамещения» в России.

В МКС кроме операторов связи входят крупнейшие медиахолдинги – «Газпром-медиа» (ГПМ), Национальная медиа группа, «CTC медиа». Из членов МКС только ГПМ занимает заметную долю рынка, все остальные – независимые проекты. По данным TMT Consulting, в топ-5 онлайн-кинотеатров по выручке в 2015 г. вошли Ivi.ru, Okko, Megogo, ГПМ (Rutube) и Tvigle. Крупные холдинги готовят свой проект в области онлайн-видео, рассказывали ранее источники в нескольких таких компаниях.

Онлайн-кинотеатры уже готовятся к тому, что законопроект будет принят, и готовятся изменить свою структуру собственности, говорит совладелец кинокомпании Amedia Александр Акопов. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что проблему контроля над такими сервисами можно решить, обязав их регистрировать российское юрлицо. Представитель МКС не смог предоставить комментарии.