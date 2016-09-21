Flint Capital продал свою долю в израильском BlazeMeter

Сделка будет закрыта до конца года, говорится в сообщении CA Technologies. Ее сумму стороны не раскрывают

Американская софтверная компания CA Technologies покупает у российского венчурного фонда Flint Capital его долю в портфельной компании BlazeMeter – сервисе нагрузочного облачного тестирования. О подписании такого соглашения говорится в сообщении CA Technologies, представитель Flint Capital подтвердил эту информацию.

Сделка будет закрыта до конца года, говорится в сообщении CA Technologies. Ее сумму стороны не раскрывают. Для Flint Capital доходность сделки составила порядка 150% годовых, уточняет представитель фонда. Вложенную в проект сумму фонд не раскрывает. По данным Crunchbase, фонд вложил в компанию $2 млн в виде конвертируемого займа в декабре 2015 г. Таким образом, в ходе сделки Flint Capital должен получить за свою долю в компании - $5 млн. Суммарно к моменту продажи BlazeMeter получил от инвесторов более $9,7 млн в трех раундах. Помимо Flint Capital в компанию инвестировали Glilot Capital и YL Ventures.

Фонд Flint Capital был сформирован в 2013 г. и продажа BlazeMeter стала его первым выходом из инвестиций. Фонд объемом в $50 млн помогает IT-компаниям из Израиля, Европы и России выходить на рынок США. Его средняя инвестиция – от $0,5 млн до $3 млн. На данный момент команда Flint Capital вложила $45 млн в 30 компаний из США, Израиля, Европы и России. Часть из этих инвестиций уже достаточно зрелые и новые выходы не заставят себя долго ждать, обещает управляющий партнер фонда Flint Capital Дмитрий Смирнов.

Израильский стартап BlazeMeter предоставляет сервис, позволяющий запускать и анализировать результаты нагрузочного тестирования и тестировать мобильные и веб-приложения, сайты и API с помощью облачных вычислительных ресурсов. Клиентами компании являются более 50 000 пользователей. Продукт BlazeMeter CA Technologies намерена интегрировать в собственные решения – для повышения эффективности тестирования ПО и более быстрого развертывания приложений и новых версий продуктов, говорится в сообщении CA Technologies.