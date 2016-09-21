Евросоюз полностью отменит роуминг

Еврокомиссия (ЕК) в среду отказалась от идеи ограничить бесплатный роуминг внутри Евросоюза и теперь хочет полностью отменить плату за него. Для этого она предложила меры, которые должны защитить мобильных операторов от недобросовестных абонентов.

С 2007 г. плата за роуминг в ЕС снизилась более чем на 90%, отмечает ЕК. По данным Deloitte, на долю роуминга приходится 5-6% выручки европейских операторов.

В прошлом году Европарламент одобрил законопроект об отмене платы за роуминг в блоке с 15 июня 2017 г. Но Брюссель поручил ЕК разработать правила, гарантирующие защиту от злоупотреблений, из-за которых операторы могут нести убытки. Например, чтобы гражданин какой-либо из стран ЕС не мог купить sim-карту в другой стране блока, где тарифы ниже, и затем пользоваться ей на родине. Так, мобильная связь в Ирландии в среднем в шесть раз дороже, чем в Латвии, отмечает Financial Times.

Изначально ЕК предлагала позволить европейцам не доплачивать за роуминг в других странах блока в течение 90 дней в году. ЕК мотивировала это тем, что большинство людей проводят за границей гораздо меньше времени, поэтому роуминг для них фактически станет бесплатным, пишет The Wall Street Journal. Но это предложение подверглось широкой критике, поэтому в начале сентября ЕК отозвала его, и ее председатель Жан-Клод Юнкер поручил разработать другой план. Теперь ЕК заявила, что «для потребителей не должно быть никаких ограничений по срокам и объему использования своих мобильных устройств за границей внутри ЕС».

Брюссель хочет позволить операторам следить за подозрительным использованием роуминга абонентами и в определенных случаях взимать с них плату. Например, под такие критерии попадают клиенты, у которых трафик в роуминге значительно превышает трафик в домашней сети или которые массово покупают и перепродают sim-карты, чтобы ими пользовались за границей. Правда, операторы должны будут сначала предупредить пользователей и смогут взимать с них дополнительно небольшую плату. Комиссия предлагает, чтобы она не превышала 0,04 евро за минуту разговора, 0,01 евро за SMS и 0,0085 евро за 1MB интернета. В случае разногласий абоненты смогут пожаловаться национальному регулятору.

Операторы пока изучают предложения, пишет WSJ. «Необходима осторожная оценка всех технических, юридических и экономических аспектов этого решения», - сказано в совмеcтном заявлении Ассоциации европейских операторов сотовых сетей (ETNO) и Международной ассоциации мобильных операторов (GSMA).

Окончательное предложение должно быть принято в декабре.