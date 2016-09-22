Старые модели смартфонов часто качественнее и удобнее новинок

По заказу АНО «Российская система качества» («Роскачество») немецкая Mueller-BBM и Международная ассоциация потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) изучили потребительские свойства 63 моделей смартфонов с диагональю экрана до 4,5 дюйма, говорится в материалах «Роскачества». Исследователи сравнивали смартфоны по 272 параметрам качества и безопасности: прочность корпуса, максимальное электромагнитное излучение (SAR), надежность работы памяти, возможности ПО, продолжительность работы аккумулятора, экрана и т. д. Затем по совокупности результатов они расставили разным моделям оценки по пятибалльной шкале.

«Роскачество» – некоммерческая организация, учрежденная российским правительством в апреле 2015 г. для исследования качества продукции и ее добровольной сертификации. Деятельность организации финансируется из федерального бюджета, ее бюджет на 2016 г. – 180 млн руб.

В топ-10 «малых» (по классификации «Роскачества») смартфонов 1, 3, 5 и 10-е места заняли iPhone 5s, 5c, SE и 4s. На 4, 6 и 7-м местах разместились две модификации Samsung Galaxy S4 и Galaxy S III mini. Также в первую десятку вошло по одному смартфону Nokia, НТС и Blackberry.

Продажи растут 11,3 млн смартфонов продано в России в первой половине 2016 г., согласно предварительной оценке Telecom Daily. Это на 9% больше, чем годом ранее

iPhone 5s стал первым в категории смартфонов с экраном до 4,5 дюйма благодаря быстрому процессору, высокому качеству фото- и видеосъемки, качественному приему сигнала и звуку при вызове, перечисляет представитель «Роскачества» Мария-Марта Галичева. Новый iPhone SE оказался только на 5-м месте: яркость и контрастность его дисплея ниже, чем у предыдущих моделей, хуже качество передачи речи и звук при звонке, объясняет она.

Почти все «малые» смартфоны, занявшие первые 10 мест в рейтинге «Роскачества», – модели 2–4-летней давности. Единственное исключение – iPhone SE, появившийся в продаже весной 2016 г. Например, iPhone 5s и 5с вышли на российский рынок осенью 2013 г., Samsung Galaxy S4 – весной 2014 г., НТС One mini 2 – летом 2014 г. То, что старые модели заняли первые места по совокупности потребительских характеристик, можно объяснить более длительным сроком работы от аккумулятора без подзарядки, отмечает Галичева. На старых моделях этот срок больше, поскольку тактовая частота их процессоров в среднем ниже, объясняет она.

По оценке, которую ранее приводила «Евросеть», доля Apple на российском рынке смартфонов по итогам первой половины 2016 г. выросла за год на 4 п. п. до 11% (по количеству проданных устройств). На Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее: такой оценкой делился с «Ведомостями» менеджер одного из производителей электроники, цифры подтвердили сотрудники трех сетей, торгующих техникой.

iPhone SE занял высокое место в рейтинге за счет высокопроизводительного процессора A9, качественной камеры и программного обеспечения для обработки фото и видео, считает человек, близкий к компании – партнеру нескольких сотовых ритейлеров. Все эти атрибуты широкоэкранных флагманских моделей Apple удалось поместить в небольшой аппарат, говорит он.

Ранее «Роскачество» публиковало результаты тестов 93 моделей смартфонов с диагональю экрана свыше 4,6–5,4 дюйма, проведенных теми же Mueller-BBM и ICRT. Пять верхних строчек рейтинга заняли смартфоны из линейки Samsung Galaxy. Модель S7 с 32 Гб памяти оказалась на 1-м месте, далее расположились модели S4, S6, S6 Edge и S5. Apple iPhone 6s оказался на 6-м месте. Следом за ним идут два смартфона LG (G2 и G5), Sony Xperia Z1 и HTC One M8.

В исследовании «Роскачества» на итоговую оценку одинаково влияют неравнозначные для потребителя параметры, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Например, качество экрана смартфона для большинства пользователей значительно важнее, чем громкость звонка, уверен он. Исследование было бы более объективным, если бы каждой из характеристик был присвоен свой вес, считает Муртазин.

Представитель Samsung сказал лишь, что компания пока не знакома с результатами исследования «Роскачества».

Представители Apple и Microsoft отказались от комментариев, запрос в НТС остался без ответа, с представителями Blackberry связаться не удалось.