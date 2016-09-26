Сбой МТС привел к лишним списаниям не менее 690 000 рублей

Абоненты МТС, перечислившие в четверг вечером с помощью sms-сервиса пожертвования в пользу «Русфонда», массово жаловались на списания лишних денег. Об этом свидетельствует страница фонда «В контакте». Как следует из сообщений пострадавших, вместо денег за одно sms с них списывались средства за несколько сообщений. У некоторых абонентов счета после пожертвования обнулялись.

Отправив одно sms, можно было пожертвовать 75 руб. Речь идет о сборе, который начался в четверг вечером после выхода сюжета на «Первом канале». По данным «Русфонда», в ходе акции удалось собрать более 22 млн руб. Сколько из этих денег было списано с абонентов по ошибке, не ясно.

Информацию подтвердили представители «Русфонда» и контент-провайдера «Смс-онлайн», обслуживающего «Русфонд». Контент-провайдер получил около 9000 жалоб, говорит начальник коммерческого отдела «Смс-онлайна» Алина Пасынкова. Это очень масштабный сбой, констатировала она. Пасынкова говорит, что поскольку «Смс-онлайн» не имеет доступа к счетам абонентов, то проблема целиком на стороне МТС. Данные «Русфонда» свидетельствовали еще более чем о 200 жалобах. Таким образом, всего могло быть списано не менее 690 000 руб.

«Русфонд» – один из крупных благотворительных фондов в России. Создан в 1996 г. как благотворительная программа издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам писем в издания холдинга.

Неоднократные списания средств со счетов абонентов – результат некорректного обновления программного обеспечения, признает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Он заверил, что уже в пятницу сбой был устранен, а к воскресенью практически все списанные по ошибке деньги были возвращены. По его словам, у МТС есть полный список абонентов, которых затронула эта проблема, и оператор вполне способен отследить все лишние списания и вернуть деньги пострадавшим без каких-либо заявлений и действий с их стороны.

Похожий сбой наблюдался в 2013 г., тогда пострадали абоненты компании «Мегафон», а «Смс-онлайн» сообщал, что со счетов 16 249 его абонентов было ошибочно списано в общей сложности 2 512 875 руб. Деньги также были возвращены абонентам.