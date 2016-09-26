Twitter может быть продан

В пятничной передаче CNBC ведущий Дэвид Фабер сказал, что в скором времени Twitter может получить официальное предложение от ряда потенциальных покупателей. В числе претендентов были названы Salesforce.com и Alphabet (материнская компания Google). По словам ведущего, вопрос о продаже Twitter еще не решен.

На утренних пятничных торгах в Нью-Йорке котировки Twitter выросли на 14%, а на закрытие компания подорожала на 21,42% до $15,84 млрд. Акции Salesforce, напротив, показали наихудшую динамику среди компаний из списка S&P 500 – компания подешевела более чем на 4%.

К закрытию торгов в четверг акции Twitter стоили на 28% меньше, чем на момент IPO в ноябре 2013 г., и на 20% меньше, чем в начале этого года. После IPO социальной сети не удалось сохранить темпы роста числа пользователей – по этому показателю она проигрывала конкурентам – Facebook и Instagram. Рост доходов Twitter также замедлялся, причем в последние восемь кварталов темпы роста неизменно снижались. Неблагоприятная динамика бизнеса Twitter вызвала у многих наблюдателей сомнения в способности сети сохраниться в качестве независимой публичной компании.

Отстает на смартфонах 14% на столько, по прогнозам eMarketer, вырастут в этом году доходы Twitter от мобильной рекламы, составив $2 млрд. Темпы роста будут намного меньше, чем у других основных интернет-компаний. Так, у Facebook они превысят 60%, у Google будут выше 50%, а у Yahoo – более 20%

В прошлом году на должность гендиректора Twitter после восьмилетнего перерыва вернулся его основатель Джек Дорси. После этого Twitter попытался укрепить рекламный бизнес за счет улучшения видеосервиса, а также добиться более активного притока новых пользователей, упростив работу с микроблогами. По инициативе Дорси Twitter купил систему видеотрансляции Periscope и стартап Magic Pony, разрабатывающий систему искусственного интеллекта для работы с изображениями. В октябре пользователям Twitter была предложена новая функция Moments для организации тематических твитов и публикуемых фото- и видеоматериалов. В середине этого месяца Twitter запустил прямую трансляцию американского футбола – матчей чемпионата Национальной футбольной лиги США. Во время матча команд из Нью-Йорка и Буффало Twitter фиксировал в среднем 243 000 зрителей в минуту. Но сервис далеко отставал от традиционных каналов: ту же трансляцию CBS смотрело 15,4 млн зрителей в минуту.

То, насколько различны между собой потенциальные покупатели Twitter, показывает, насколько разное применение могут они найти социальной сети. Интерес к Twitter со стороны Salesforce, разрабатывающей облачный корпоративный софт для автоматизации работы с клиентами (CRM), показывает ценность одного из основных активов Twitter – возможности для корпоративных маркетологов в режиме реального времени информировать миллионы клиентов. Twitter дает профессионалам в области продаж очень ценные данные об их целевой аудитории, а объединение с возможностями Salesforce даст еще более полезный инструмент с точки зрения возможностей по определению круга потенциальных клиентов, цитирует Financial Times (FT) главного прогнозного аналитика в eMarketer Мартина Утрераса.

В отличие от Salesforce для Google покупка Twitter дала бы немедленный эффект. Для Google этот актив определенно может оказаться ценнее, чем для большинства других потенциальных покупателей, поскольку может стать дополнением к существующим сервисам компании, цитирует FT аналитика Pivotal Research Брайана Уайзера. Google сможет просто наполнить Twitter собственной рекламой, прогнозирует он, и тот станет новой точкой роста его рекламного бизнеса, который сейчас с трудом переходит со стационарных на мобильные устройства.