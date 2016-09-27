Facebook готовится конкурировать с YouTube

Facebook опубликовала вакансию директора по лицензированию музыки. Этот человек должен обладать более чем десятилетним управленческим опытом, его основная задача – вести переговоры с музыкальными лейблами и издателями. Также он будет принимать участие в создании собственного продукта Facebook и обеспечивать всем медиапроектам компании «лучшие условия лицензирования», следует из текста вакансии. Кроме того, ожидается, что такой сотрудник станет источником информации для руководства Facebook о том, какие изменения происходят в музыкальной индустрии. Среди требований к кандидату – хорошие знания в области технологий и бизнес-моделей в интернете.

YouTube мало платит Принадлежащий Google проект YouTube позиционирует себя как видеохостинг. Однако, по данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI), он является крупнейшим в мире музыкальным сервисом: для прослушивания музыки им пользуется 82% всех пользователей в мире. Правообладатели недовольны тем, сколько им платит YouTube: его отчисления существенно меньше, чем у Apple Music и Spotify. Как раз сейчас музыкальные мейджоры ведут переговоры о пересмотре условий работы с YouTube.

Работать директор по лицензированию будет в главном офисе Facebook в Менло Парк в Калифорнии. Однако из самого названия вакансии – Director of Global Music Licensing Partnerships, следует, что речь идет о глобальных лицензионных контрактах, а не только о США.

Опрошенные «Ведомостями» источники в музыкальных лейблах говорят, что в индустрии будущие музыкальные проекты Facebook пока широко не обсуждаются. Скорее всего, речь идет о видеопроекте вроде YouTube, а не классическом музыкальном сервисе типа Apple Music или Spotify, предполагает сотрудник одного из западных лейблов. Тем более что руководство Facebook постоянно рассказывает инвесторам о том, какое значение для компании имеют видеоролики и как растет число их просмотров в соцсети, говорит собеседник «Ведомостей».

Действительно, в последних квартальных отчетах Facebook и в финансовом отчете за 2016 г. слово «музыка» ни разу не упоминается, зато часто употребляется слово «видео». Вероятно Facebook больше рассчитывает заработать на видеорекламе: компания давно позволяет рекламодателям размещать в Facebook и Instagram рекламные видеоролики. Только в США объем рынка видеорекламы составил в 2015 г. $9,6 млрд, а к 2019 г. он достигнет $14,8 млрд (данные eMarketer). По итогам прошлого года, 46% опрошенных eMarketer рекламодателей планировали проводить свои рекламные кампании в Facebook, 72% – в Youtube.

В июле этого года основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил на презентации результатов II квартала 2016 г., что видео – один из стратегических приоритетов компании на ближайшие пять лет, отмечает издание Musicbusinessworldwide.com. «Десять лет назад большая часть информации в интернете распространялась в виде текста, сейчас – в виде фотографий. Я считаю, что уже примерно через пять лет люди будут больше всего смотреть видео в онлайне», – сказал он. При этом операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг уточняла, что компанию больше интересуют короткие видеоролики (то есть не фильмы). Летом Facebook объявил, что планирует показать прямые трансляции спортивных матчей NBA.

Кроме того, Facebook, чья аудитория постепенно стареет, ищет проекты, популярные у молодых пользователей. Еще в 2012 г. соцсеть приобрела за $1 млрд фотоприложение Instagram, а в этом году купила приложение MSQRD, позволяющее накладывать забавные фильтры на фотографии перед их публикацией. Летом Цукерберг заявил об интересе к музыкальным сервисам, популярным у молодых людей – специализирующейся на видео мобильной соцсети musical.ly и стриминговому видеопроекту live.ly, напоминает Musicbusinessworldwide.com.

Представитель Facebook не ответил на вопрос «Ведомостей».