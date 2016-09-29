ТВ-холдинги хотят признать видеосервисы «Яндекса» и Mail.ru онлайн-кинотеатрами

Поисковые системы, позволяющие смотреть фильмы и видеоролики прямо в поисковой выдаче, могут попасть под ограничение иностранного владения, следует из финальной версии законопроекта Медиа-коммуникационного союза (МКС), с которой ознакомились «Ведомости». МКС представляет интересы операторов связи (сотовых компаний, «Ростелекома»), а также крупных телевизионных холдингов – «Газпром-медиа», «Национальной медиа группы» (НМГ), «CTC медиа», «Цифрового телевидения» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

Речь идет о проекте поправок от МКС в закон об информации и другие законодательные акты, регулирующем работу онлайн-кинотеатров. В частности, он ограничивает иностранное владение работающими в России сервисами: иностранцы не смогут владеть более чем 20% этих проектов. Если законопроект станет законом, онлайн-кинотеатрам также придется регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, идентифицировать пользователей.

В законопроекте прописано довольно много ограничений – так, он не коснется проектов с аудиторией менее 100 000 человек в день, социальных сетей, компаний, «имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», а также разработчиков мобильных операционных систем (а значит, и магазинов контента iTunes и Google Play).

Также проект вроде бы не касается поисковых систем, но ограничение распространяется только на поисковики, которые ищут видеоролики по запросу пользователей, но не транслируют их прямо в поисковой выдаче, а лишь дают ссылку на сторонний сайт.

Но, например, на сайтах «Яндекса» и Mail.ru есть специальные разделы – «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru». В них пользователь может по своему запросу найти фильм или видеоролик и посмотреть его прямо на сайте раздела, не переходя на сайт-источник. При этом видеосервис Google под новое регулирование не попадет, так как дает лишь ссылки на сайты с опубликованным видео.

Юристы «Яндекса», проанализировавшие текст проекта по просьбе «Ведомостей», пришли к выводу, что он распространяется на видеосервисы поисковиков. «Законопроект МКС приравнивает поисковые системы, которые предлагают пользователям просматривать видеоконтент в поисковой выдаче, к аудиовизульным сервисам, возлагая на них те же обязанности и предъявляя те же требования – например, по премодерации контента и ограничению иностранного владения», говорит представитель «Яндекса» Владимир Исаев. Это абсурдно, поскольку поисковики не являются распространителями информации, и это неоднократно подтверждали суды. В поисковых результатах видео всегда воспроизводится с сайта-источника, к которому сами поисковые системы никакого отношения не имеют и не могут оценивать контент на соответствие российским законам, считает он.

Иностранцы рунета Бизнесом «Яндекса» управляет российское ООО «Яндекс», на 100% принадлежащее голландской Yandex N.V. Mail.ru Group зарегистрирована на Британских виргинских островах (BVI). Также бумаги обеих интернет-компаний торгуются на фондовых биржах, т. е. могут находиться во владении иностранных фондов. У Mail.ru Group на бирже более 49,8% GDR, у «Яндекса» – больше 80%.

Отдельное недоумение вызывает предложение ограничить долю участия иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах, продолжает Исаев. Многие из них формально принадлежат иностранным компаниям, и необходимость реструктуризации собственников может привести к их уходу с российского рынка. Это негативно скажется на конкуренции, на уровне сервисов в целом, ограничит возможности доступа к лицензионному видеоконтенту и приведет к оттоку пользователей на пиратские ресурсы, считает представитель «Яндекса».

Сервис «Яндекс.Bидео» обладает всеми характеристиками видеосервиса, он аккумулирует видеоконтент, говорит человек, близкий к МКС. В отличие от «В контакте», которая сама ничего не загружает, а лишь создает такую возможность для пользователей, добавил он.

Представитель Mail.ru Group пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Инициатор законопроекта – МКС. Из членов МКС только «Газпром-медиа» занимает заметную долю рынка онлайн-видео, все остальные – независимые проекты. По данным TMT Consulting, в топ-5 онлайн-кинотеатров по выручке в 2015 г. вошли Ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube («Газпром-медиа») и Tvigle. Аудитория легальных онлайн-кинотеатров составила в прошлом году 38,5 млн пользователей, а их выручка – 3,4 млрд руб. В 2016 г. объем рынка вырастет на 30% до 4,5 млрд руб., а к 2020 г. он достигнет 9,6 млрд руб.

Ранее законопроект МКС был раскритикован участниками рынка, отрицательное заключение по всему проекту выпустил Экспертный совет при правительстве. При этом Минкомсвязи проект поддержало. Теперь финальная версия документа должна быть рассмотрена на одной из рабочих групп при администрации президента.

У законопроекта МКС одна цель – передел рынка, он вынудит независимых игроков сменить владельца, а поисковики – закрыть соответствующие разделы, считает куратор рабочей группы «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Так уже случилось с законопроектом об ограничении доли иностранцев СМИ: многие иностранные издатели и телекомпании либо ушли с рынка, либо перешли под контроль российских компаний на не самых выгодных для себя условиях. В случае с этим проектом, считает Левова, небольшие онлайн-кинотеатры могут стать жертвой крупных холдингов, которые так и не научились работать в интернете.

По словам Левовой, Экспертный совет при правительстве и многие участники рынка получили текст законопроекта МКС по неофициальным каналам. Хотелось бы получать такие значимые для рынка документы официально и обсуждать их публично, добавляет она. Странно, что законопроект, затрагивающий интересы сразу нескольких крупных сегментов интернет-бизнеса, обсуждается без привлечения игроков рынка и экспертов, соглашается Исаев из «Яндекса».

Изначально МКС планировал упорядочить работу всех работающих в стране онлайн-видеосервисов, но в итоге из-под действия нового регулирования исключено 85–90% участников рынка – соцсети, иностранные магазины контента, проекты крупных холдингов, говорит директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Финальная версия законопроекта, считает он, обнажает основной интерес некоторых участников МКС – оказать давление на независимые кинотеатры, лидирующие в этом сегменте в России.

Законопроект определяет общие правила работы рынка аудиовизуальных сервисов, которые должны быть едины для всех игроков, сказал «Ведомостям» представитель МКС. А введение правил об иностранном участии в видеосервисах соответствует правилам, предусмотренным для СМИ, что в свою очередь полностью соответствует международному опыту, утверждает он. Проект распространяется только на сервисы со значительной аудиторией, содержащие определенный контент, которые берут плату с пользователей или показывают им рекламу (в сервисе «Яндекс.Видео» транслируется реклама – «Ведомости»).