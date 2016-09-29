«Вымпелком» переформатирует розничную сеть

Новая франчайзинговая программа «Вымпелкома» призвана сократить расходы оператора на строительство салонов и персонал, а также создать торговые точки в отдаленных регионах. Об этом рассказал директор «Вымпелкома» по франчайзингу Александр Смолин. С ее помощью оператор к 2018 г. планирует расширить свою розничную сеть с чуть более чем 3400 салонов до 4500. Сейчас у «Вымпелкома» франчайзи управляют около 2000 салонов - планируется, что к 2018 г. их количество вырастет до 3000, надеется Смолин.

Новым франчайзи «Вымпелком» будет оплачивать до 100% стоимости строительства и оформления их торговых точек (до сих пор в большинстве случаев партнеры «Вымпелкома» создавали торговые точки за свой счет), а также решать вопросы с арендой площадей для их размещения. Для этого «Вымпелком», в частности, заключил соглашения с «Пятерочкой» (входит в X5 Reateil Group, аффилированную с оператором через «Альфа-групп»), следует из совместного сообщения компаний. Планируется, что до конца 2016 г. в магазинах «Пятерочки» откроется чуть более 1000 торговых точек под брендом «Билайн», а к концу следующего - 1600, говорит Смолин. Правда, большинство из них будет не полноценными салонами, а стойками и подвижными модулями, уточнил он.

До сих пор основную часть доходов ряда франчайзи составляло вознаграждение «Вымпелкома» за продажу sim-карт (с большинством других своих дилеров «Вымпелком» делит доходы от обслуживания абонента в течение определенного срока), рассказал Смолин. Теперь разделение доходов будет принципом взаимоотношений со всеми франчайзи, отметил он.

Открытие франчайзингового салона площадью 25-28 кв. м обойдется в среднем в 1,1 млн руб. - это примерно на 30% дешевле, чем открытие собственного салона оператора, посчитал Смолин.

«Вымпелком» планирует расширяться не только за счет франчайзинга, но и за счет строительства монобрендовых салонов на инфраструктуре сотовых ритейлеров, отмечает Смолин. 20 салонов «Вымпелкома» до конца 2016 г. откроет «Связной». При успешном завершении пилотного этапа к концу 2017 г. их количество планируется увеличить еще примерно на 200 магазинов, говорят Смолин и гендиректор «Связного» Евгений Давыдович. У «Связного» есть опыт строительства монобрендовых торговых точек: например, ритейлер развивал сеть монобрендовых салонов Tele2, а также организовал в своих магазинах брендированные зоны «Т2 РТК холдинга». Также «Связной» управляет собственной сетью монобрендовых магазинов Apple под брендом C-store, напоминает он. В то же время условия сотрудничества «Связного» с «Вымпелкомом» будут отличаться от условий стандартной франшизы. Например, салоны «Связного» под брендом «Билайн» будут больше (40-50 кв. м), также ритейлер будет сам определять ассортимент салонов, учитывая при этом стандартные обязательства по оборудованию «Билайн», перечисляет он.

«Вымпелкому» принадлежит 50% акций «Евросети» (другими 50% владеет «Мегафон»). Будет ли «Евросеть» открывать салоны под брендом «Вымпелкома», ее представители пока не говорят. «Посмотрим, когда увидим условия», - отмечает президент «Евросети» Александр Малис.

По словам представителя «Вымпелкома», переформатирование розницы в перспективе должно повысить продажи контрактов и снизить отток абонентов. Насколько - он прогнозировать не стал.

«Мегафон» в течение трех-пяти лет планирует сократить свою розничную сеть на 25-40% до 2500-3000 салонов с нынешних 4000, ранее отмечала UBS в своем отчете по итогам встречи с гендиректором оператора Сергеем Солдатенковым. Оператор собирается сделать акцент не на росте количества клиентов, а на удержании абонентской базы. При помощи сокращения розницы компания намерена снизить годовой отток до 35% с нынешних 50%, рассказывал аналитик UBS Роман Арбузов: чем меньше продажи, тем меньше отток, говорил он.

У «Мегафона» более 2000 собственных салонов, а также 2000 салонов, работающих по франшизе: количество франчайзинговых салонов за год не выросло, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. «Мегафон» доволен результатами работы собственной розницы и менять формат управления ею не планирует, утверждает она. На российском рынке количество салонов связи избыточно и не соответствует современным реалиям - «Мегафон» планирует постепенно оптимизировать розничную сеть, одновременно развивая системы самообслуживания, отмечает Дорохина.