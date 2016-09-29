«Роснефть» подала к РБК иск на 3 млрд рублей

«Роснефть» просит взыскать с РБК и трех журналистов медиахолдинга более 3 млрд руб. за репутационный вред, причиненный публикацией их статьи о доле BP в ходе приватизации российской компании. Об этом представитель «Роснефти» заявил на заседании в Арбитражном суде Москвы передало агентство ТАСС. «Просим взыскать солидарно с ответчика 3,124 млрд руб. в качестве компенсации репутационного вреда», - сказал он.

«Истец сегодня во время судебного заседания изменил требования и попросил взыскать с РБК более 3 млрд руб. Во время заседания официальных документов представители "Роснефти" не предоставили, они должны предоставить их суду и нам в ближайшие дни. Юристы РБК рассмотрят документы, после чего мы готовы будем более подробно комментировать ситуацию», - заявил «Ведомостям» представитель РБК.

Речь идет о статье «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP», опубликованной в апреле за авторством Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло. Авторы утверждают, что покупателей подлежащих приватизации 19,5% акций «Роснефти» обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% госкомпании. Главный исполнительный директор российской госкомпании Игорь Сечин, якобы опасаясь, что новый акционер и BP соберут блокпакет «Роснефти», настоял, что долю должны купить минимум две азиатских компании или фонда, написали журналисты. «Роснефть» сразу назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения.

«Если Сечин выиграет у РБК (а он может, да), то он просто заберет издание себе», - прокомментировал информацию об иске известный оппозиционер, борец с коррупцией Алексей Навальный.

Неаудированная выручка холдинга РБК по МСФО в первом полугодии 2016 г. составила 2,4 млрд руб., что на 15% больше, чем годом ранее, сообщала компания. Операционная прибыль РБК составила 56 млн руб., годом ранее у холдинга был операционной убыток в 184 млн руб. По итогам всего 2015 г. холдинг впервые за несколько лет уже был операционно прибылен.