Четыре американских штата оспаривают в суде отказ США от контроля над интернетом

Американские штаты Аризона, Техас, Оклахома и Невада подали иск в суд Соединенных Штатов по южному округу Техаса, следует из текста иска, опубликованного в базе данных судебных документов США. В качестве ответчиков по иску заявлены сами Соединенные Штаты, министерство торговли США, министр торговли США Пенни Прицкер, Национальное управление информации и связи (NTIA), помощник секретаря NTIA Лоуренс Стриклинг. Истцы хотят оспорить планы американской администрации по передаче управления интернетом от США международному сообществу.

Сейчас функции по управлению системой адресов и имен в интернете возложены на некоммерческую организацию – Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Она занимается этим с 1998 г. и находится под контролем властей США – у нее заключен контракт с министерством торговли страны. Изначально планировалось, что со временем контроль над интернетом будет передан частным структурам, но контракт ICANN с министерством продлевался каждый год.

И только в этом году должна состояться передача контроля за сетью международному сообществу: контракт ICANN с минторгом США истекает сегодня, 30 сентября. ICANN уже разработала план по передаче координирующей роли правительства США в исполнении технических функций – IANA (администрация адресного пространства интернета), критически важных для бесперебойного функционирования интернета. Правительство США 14 марта этого года объявило о намерении передать свою координирующую роль в исполнении функций IANA глобальному сообществу заинтересованных сторон, говорится в сообщении ICANN.

Истцы в своем иске выступают против передачи функций IANA, подробно описывают важность этих функций для бесперебойной работы интернета. Американские власти фактически стали основателями интернета в 1969 г., когда минобороны США запустило первую сеть – ARPANET, говорится в иске. В течение последних 50 лет США поддерживали работу интернета, а в 2012 г. фактически заявили о себе как собственнике этой системы: в контракте с ICANN написано, что все, на что он распространяется, включая корневую систему доменов верхнего уровня, «является собственностью правительства США», пишут истцы.

Сейчас изменения в корневых доменных зонах могут быть внесены ICANN, Verisign и NTIA, говорится в иске. Если NTIA откажется от своих прав, прописанных в нынешних контрактах, то вся система управления интернетом окажется под угрозой, считают истцы. Сейчас все изменения, вносимые ICANN, проходят согласование с NTIA, если ее контракт будет расторгнут, то это негативно скажется на администрировании, в том числе правительственных сайтов, пишут представители четырех штатов США. Они требуют, чтобы суд обязал правительство США продлить контракт с ICANN.

Этот иск сам по себе ничего не значит, это результат предвыборной гонки в США, говорит сотрудник международной организации, связанной с регулированием интернета (см. врез). Другое дело, что сегодня истекает контракт США с ICANN и есть риск, что президент Барак Обама выступит с заявлением о том, что с передачей управления интернетом надо повременить. Если таких заявлений не будет, тогда после 30 сентября контракт перестанет действовать. Это означает, что все запросы ICANN на изменения в корневой базе перестанут согласовываться с властями США, рассказывает собеседник «Ведомостей». Со временем будет создана специальная компания с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать эти запросы, проверять их на соответствие всем правилам, заключает он.

Трамп против передачи контроля над интернетом Передача функций по контролю за критической инфраструктурой интернета угрожает свободе сети, сообщил недавно предвыборный штаб кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа. По его мнению, это приведет к цензуре в интернете со стороны таких стран, как Россия и Китай. Республиканцы считают, что конгресс США должен заблокировать передачу функций IANA под международный контроль.

Россия давно выступает за передачу контроля над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи (МСЭ). Этот вопрос не раз поднимали помощник президента Игорь Щеголев, министр связи Николай Никифоров. Ключевые элементы интернета находятся за пределами России и не управляются нашей страной, говорил ранее Щеголев: присвоение имен и адресов происходит по правилам ICANN, которая контролируется министерством торговли США.

Еще в 2012 г. на конференции МСЭ в Дубае несколько стран, включая Россию, предложили внести ряд изменений в регламент МСЭ: разрешить странам - участницам союза самостоятельно управлять веб-адресацией и доменными именами на своих территориях. Тогда Россию поддерживали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.

Представитель ICANN отказался от комментариев.