Покупатель iPhone 7 Plus сообщил о взрыве смартфона

Взрыв флагмана Apple произошел во время его транспортировки к заказчику

Пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop, который приобрел новый смартфон американской корпорации Apple iPhone 7 Plus, сообщил о первом случае возгорания и взрыва гаджета. Фотографии сгоревшего телефона он опубликовал в соцсети, сообщает в пятницу, 30 сентября, британская газета The Independent.

Покупатель устройства утверждает, что взрыв телефона произошел во время его транспортировки от склада к нему. При этом, подчеркивает пользователь Reddit, он еще даже не успел воспользоваться флагманским смартфоном Apple.

На снимках в соцсети видно, что на лицевой стороне гаджета имеются следы гари, а также заметна деформация защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена. Как пишет The Independent, причиной взрыва могло послужить повреждение аккумуляторных батарей при транспортировке.

Продажи новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus начались в начале сентября. Они были распроданы в рекордные сроки. iPhone 7 в интернет-магазине Apple стоят в зависимости от памяти от 56 990 до 74 990 руб. iPhone 7 Plus, особенность которого – более широкий дисплей, продается за 67 990–85 990 руб.

Информация о других случаях взрыва iPhone 7 Plus пока не поступала, поэтому речь не идет о глобальной проблеме, с которой столкнулась компания Samsung со своим флагманом Galaxy Note 7, поясняет The Independent.

Дебют Galaxy Note 7 состоялся 19 августа, незадолго до выпуска конкурирующей модели Apple iPhone 7. Через две недели информация об инцидентах с воспламеняющимися аккумуляторными батареями заставила Samsung начать отзыв новинки. После этих сообщений акции компании резко подешевели, за два дня она потеряла $22 млрд. Между тем Samsung пообещала тем, кто уже приобрел девайс, обменять его на новый.