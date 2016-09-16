Американские власти потребовали отозвать Samsung Galaxy Note 7

Комиссия по безопасности потребительских товаров США требует отозвать с американского рынка смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за угрозы перегрева и возгорания их аккумуляторов, сообщается на сайте регулятора. «Потребители должны немедленно прекратить использование и отключить питание отозванных устройств Galaxy Note 7, приобретенных до 15 сентября 2016 г.», - говорится в заявлении. Покупатели смогут бесплатно обменять устройства в местах их приобретения или вернуть деньги .

Под отзыв попадет 1 млн флагманских моделей Galaxy Note 7, передает Reuters. В Samsung рассказали, что в компанию поступило 92 сообщения от американских потребителей о случаях перегрева батарей, в которых также фиксируется 26 эпизодов, связанных с ожогами и 55 - с повреждением имущества.

Под отзыв попадут около 2,5 млн премиальных устройств, проданных в мире, заявил представитель компании. Опрошенные агентством аналитики сообщили, что в связи с этим компания может недополучить $5 млрд доходов в 2016 г.