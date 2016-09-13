Samsung выпускает обновление, не допускающее перегрева Galaxy Note 7

Samsung Electronics объявил об обновлении программного обеспечения, которое позволит клиентам компании в Южной Корее пользоваться новыми Samsung Galaxy Note 7, не опасаясь чрезмерного перегрева устройства, передает BBC.

Модель Galaxy Note 7 вышла на рынок в августе, а 2 сентября Samsung приостановила ее продажи. Кроме того, компания сообщила об отзыве 2,5 млн ранее проданных устройств.

Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке.

Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора.

Обновление призвано обезопасить пользователей, которые пока не могут или не хотят возвращать свои устройства, - оно позволит аккумулятору Galaxy Note 7 заряжаться лишь до 60%, таким образом предотвращая перегрев.