Samsung просит клиентов скорее обменять Galaxy Note 7 на безопасную модель

Samsung просит клиентов выключить смартфоны Galaxy Note 7 и как можно скорее бесплатно обменять их на безопасные модели. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на главной странице официального сайта.

«Основным нашим приоритетом является безопасность наших клиентов. Мы рекомендуем вам выключить смартфоны Galaxy Note 7 и обменять их как можно раньше», — говорится в сообщении.

Замену устройств компания начинает 19 сентября. Продажи новой модели Galaxy Note 7 стартовали 19 августа. На полках российских магазинов смартфон должен был появиться 26 августа, но дата начала продаж была перенесена на 16 сентября.

Ранее стало известно, что Samsung приостановил продажи Galaxy Note 7 из-за возможного взрыва батареи.