Капитализация Samsung сократилась на $22 млрд из-за отзыва Galaxy Note 7

За две торговые сессии капитализация Samsung Electronics уменьшилась на $22 млрд из-за решения компании отозвать с рынка опасные смартфоны Galaxy Note 7, сообщает «Интерфакс». В минувшую пятницу котировки компании упали на 3,9%, в понедельник она потеряла еще $14 млрд на ожиданиях рынка, что ее потери в связи с отзывом будут более значительными, чем предполагалось.

Samsung объявил 2 сентября о глобальном отзыве смартфонов, которые поступили в продажу только в августе. Выяснилось, что из-за дефектов аккумуляторов устройства могли самовоспламениться. В конце прошлой недели Федеральное управление авиации США (FAA) предупредило об опасности использования смартфона Galaxy Note 7 на борту самолетов из-за случаев воспламенения устройств во время зарядки. В минувшие выходные компания призвала владельцев Galaxy Note 7 прекратить пользоваться этими смартфонами и привезти их в сервисные центры для замены.

Австралийские авиакомпании Qantas Airways, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways ранее запретили пассажирам использовать эти смартфоны во время полета на борту.

До момента отзыва Samsung отгрузил около 2,5 млн Galaxy Note 7, обновленные смартфоны с новыми аккумуляторами будут доступны лишь 19 сентября.