Samsung начал поставлять смартфоны «Газпрому»

Samsung начал поставлять «Газпрому» свои смартфоны на защищенной операционной системе, сообщил ТАСС президент Samsung Electronics Сан Чжин Пак. В компании знают, что «российское правительство также высоко оценило наш телефон за безопасные технологии», сказал он, добавив, что интерес обусловлен высокой степенью защиты ОС Tizen. Он выразил надежду, что и российские органы власти заинтересуются смартфонами Samsung. По словам топ-менеджера, «российским правительственным учреждениям "необходимы защищенные аппараты, а Galaxy на операционной системе Tizen выполнен с высокой степенью секретности".

Tizen - открытая операционная система на базе Linux. Система прошла государственную сертификацию по требованиям безопасности во ФСТЭК России. Первые решения для корпоративного рынка России на базе Tizen были представлены в июне. Пак добавил, что Минкомсвязи уже заказало у Samsung защищенные смартфоны.

Защищенные смартфоны необходимы госорганам для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации. Более того, Минэкономразвития предлагает законодательно запретить чиновникам вести рабочую переписку через приложения иностранных разработчиков - для этой цели сейчас тестируются защищенные мессенджеры российских разработчиков.

Сан Чжин Пак напомнил, что Samsung присутствует на российском рынке более 25 лет. "У нас очень сильные позиции на российском рынке. Честно скажу, последнее время - нелегкое время для компании. Но у нас нет никаких намерений сокращать долю или отказываться от российского рынка вообще", - сказал он.