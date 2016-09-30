Минэкономразвития не настаивает на огосударствлении коллективного управления правами

Минэкономразвития направило первому вице-премьеру Игорю Шувалову предложения по реформированию системы авторских прав, рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития Олег Фомичев. Эти предложения будут обсуждаться на совещании у Шувалова. Представитель секретариата Шувалова подтвердил, что доклад министерства получен. Дата совещания, по его словам, пока неизвестна.

Рформа длиною в год Ранее авторы и исполнители не раз высказывали претензии к тому, как общества по коллективному управлению правами распределяют собранное вознаграждение. В августе 2015 г. президент России Владимир Путин велел Игорю Шувалову сделать работу обществ более прозрачной. А тот уже в этом году, в июле, поручил Минэкономразвития разработать к середине сентября 2016 г. новую экономическую модель коллективного управления, призванную «максимально защищать авторские права».

По словам Фомичева, Минэкономразвития предлагает два основных варианта реформы системы коллективного управления правами. Первый вариант – создать одно общество по коллективному управлению «по всем имеющимся сейчас шести сферам бездоговорного управления авторскими правами»: это общество должно будет корректно собирать вознаграждения и распределять их на основе прозрачных методик.

Организационная форма такого общества – вопрос для обсуждения, говорит Фомичев. В августе Минэкономразвития предложило превратить организации по коллективному управлению правами фактически в госкомпании, преобразовав их из нынешних общественных организаций в публично-правовые компании.

«Это создаваемая государством некоммерческая организация, у нее достаточно жесткие, прописанные в законе инструменты внутренней прозрачности, контроля, в том числе за зарплатами менеджмента, отчетность в Счетной палате, прозрачность размещения денежных средств и т. д.», - объясняет Фомичев. Кроме того, у таких компаний достаточно гибкая система управления: в законе или указе президента можно установить любые особенности по управлению ею, включая наблюдательный совет, состоящий из представителей авторского сообщества. В публично-правовой компании руководитель, исполнительный орган назначается правительством, добавляет замминистра.

Но предложение Минэкономразвития встретило серьезное сопротивление со стороны действующих организаций по управлению правами на музыку и части музыкальной индустрии. Крупных организаций по коллективному управлению, аккредитованных государством, в России три: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Руководители организаций на прошлой неделе написали письмо Шувалову, в котором выступили против огосударствления сферы коллективного управления. Они сослались на несоответствие этой идеи международному опыту, а также на то, что смена организационной формы ущемит права авторов и правообладателей. Письмо также подписали представители Universal Music, Sony Music, Warner Music. А на этой неделе аналогичное письмо в адрес Шувалова направили известные музыканты и продюсеры, а также Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC).

Получение всех этих писем подтвердил представитель Шувалова. Источник в правительстве ранее говорил, что первый вице-премьер ждет от Минэкономразвития доклад, учитывающий мнение индустрии.

В результате Минжкономразвития пришлось разнообразить свои предложения. По словам Фомичева, министерство предлагает еще один вариант организационной формы для обществ по коллективному управлению – ассоциация. Это более самоуправляемая форма, здесь государство будет иметь меньше возможности влияния. «В случае принятия такого варианта придется более четко в гражданском законодательстве прописывать требования к деятельности этой ассоциации. Это если мы говорим о том, что общество должно остаться одно», - говорит замминистра.

Еще одна идея, продолжает Фомичев, - оставить одно общество, которое будет собирать деньги, и несколько обществ, которые будут их распределять. «Мы, честно говоря, никакого плюса не видим от такой конструкции. Потому что она никакой прозрачности не увеличивает. Все равно останутся шесть обществ, которые по непонятным методикам будут деньги распределять», - добавляет он. «Поэтому развилки есть, я думаю, что мы все на совещании обсудим, с плюсами и минусами, и придем к какой-то одной модели, в рамках которой дальше будем действовать», - резюмировал Фомичев.