Евросоюз запретит Google продвигать свой поиск на смартфонах Android

Антимонопольные органы Евросоюза могут запретить Google платить производителям смартфонов денежную компенсацию за эксклюзивную предустановку на устройства Android поиска Google. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 150-страничный документ Еврокомиссии, разосланный на прошлой неделе компаниям, ранее жаловавшимся на неконкурентные практики Google. Документ не новый – сам Google получил его копию еще в апреле этого года. Информация о намерениях Еврокомиссии обнародована за неделю до планируемого решения регулятора по делу Google.

Также регулятор предупреждает Google, что ему, возможно, придется выплатить крупный штраф за нарушения антимонопольного законодательства, начиная с 2011 г. Размер штраф будет рассчитываться, исходя из оценки выручки Google от продаж контекстной рекламы в Европе и выручки магазина приложений Google Play.

Google придется перестать платить вендорам, а также предоставлять им различные скидки в обмен на обязательную предустановку поискового виджета компании на устройства, а также магазина приложений Google Play. Также регулятор хочет запретить американской компании заставлять производителей устанавливать другие приложения Google, если это ограничивает их возможности при использовании других операционных систем, работающих на базе кода Android.

Ранее Еврокомиссия обвинила Google в том, что он ущемляет права разработчиков приложений на устройствах, работающих под управлением операционной системы Android (принадлежит Google). Предварительное расследование комиссии показало, что Google использовал преимущество на рынке ОС для мобильных устройств, чтобы укрепить свое доминирующее положение на рынке поиска: компания вынуждала навязывала свои сервисы производителям и препятствовала предустановке приложений конкурентов.

Еврокомиссия ведет расследование в отношении Google по жалобе компаний, входящих в консорциум Fairsearch. В европейском расследовании участвует и «Яндекс», которому удалось добиться в России удачного антимонопольного дела против Google. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что Google дискриминирует конкурентов на Android. В конце 2015 г. ФАС признала, что Google злоупотребляет монопольным положением на рынке мобильных приложений для устройств Android и обязала компанию устранить нарушение. Также ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн.

В Европе штрафы могут быть гораздо больше. Этой весной агентство Reuters писало, что Еврокомиссия может оштрафовать Google на 10% от выручки за 2015 г., или на $7,4 млрд.

Представитель Google сказал Reuters, что компания готова показать Еврокомиссии новую модель работы Android, которая поддерживает конкуренцию и инновации в Европе. Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.