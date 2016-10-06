У кабельных каналов «Амедиа» появились новые собственники

У компании «А сериал», учредителя кабельных каналов под брендом Amedia и владельца сервиса Amediateka, появились новые собственники, следует из данных компании в базе «СПАРК-Интерфакс». Прежде этот бизнес контролировала кипрская структура гражданина США Леонарда Блаватника и продюсера Александра Акопова, теперь его основной акционер – гражданка России Ксения Сокольская. «А сериал» завершает процесс реструктуризации в связи с новыми ограничениями для иностранцев в СМИ, сообщили «Ведомостям» Акопов и Анатолий Акименко, вице-президент Access Industries, управляющей активами Блаватника; от других комментариев они отказались.

В 2016 г. в России вступили в силу ограничения, по которым иностранцы или граждане России с двойным гражданством имеют право владеть или контролировать не более 20% компании – учредителя СМИ. Привести структуру собственности в соответствие с новыми требованиями закона медиакомпании должны были к февралю, иначе им грозит отзыв регистрации СМИ. Как сообщал в августе Роскомнадзор, 120 СМИ до сих пор не выполнили требования по иностранцам. Официальных предупреждений служба нарушителям пока не выносила.

Группа «Амедиа» основана в 2002 г. Акоповым, одним из самых опытных и известных российских телепродюсеров. Блаватник стал ее совладельцем спустя три года, к 2015 г. он контролировал 66% акций группы. Среди самых известных сериалов «Амедиа» – «Бедная Настя», «Не родись красивой» и «Екатерина». В начале 2015 г. партнеры решили разделить бизнес: Блаватник потерял интерес к производству сериалов в России, Акопов, напротив, верил в большой потенциал этого бизнеса, объясняли источники «Ведомостей», близкие к обеим сторонам. В итоге Акопов создал отдельную производственную компанию «Космос фильм». Он договорился с Блаватником, что останется собственником «А сериала», но «передаст» партнеру свои акции в «Амедиа продакшн» (производит сериалы и шоу), а также пакет в студии «Медиа-сити» (сдает в аренду съемочные павильоны). Детали сделки стороны тогда не раскрыли и вчера вновь комментировать отказались.

100% долей «А сериала», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежат АМ ТВ, основным собственником которой была «Амедиа продакшн». Она, по данным «СПАРК-Интерфакса», в свою очередь, принадлежит кипрской Bendarel Amedia. Это структура Блаватника, знают его знакомые. В конце сентября 2016 г. доля «Амедиа продакшн» в АМ ТВ снизилась с 98 до 18%. С тех пор 20% долей АМ ТВ – у фирмы «АА медиа инвест» Акопова, а оставшиеся 60% – у «КС капитал» Сокольской, следует из карточки компании в «СПАРК-Интерфаксе». Сокольская владеет еще примерно 30 юрлицами, связанными с издательским домом «Провинция», следует из той же базы данных. Структуры Блаватника приобрели этот издательский дом в 2010 г. Знакомый Блаватника называет Сокольскую его доверенным лицом. Связаться с ней не удалось.

По словам гендиректора «А сериала» Дениса Горшкова, сейчас у компании около полумиллиона активных платящих пользователей, 60% которых подписаны на телеканалы Amedia, остальные – на Amediateka. Если аудитория каналов Amedia стабилизировалась, то число платных подписчиков Amediateka за год выросло на 73% (данные за июль), уточнил он. Компания не раскрывает финансовые показатели. Летом «А сериал» вышел на операционную прибыль, а по итогам года его доходы вырастут на 30–40%, лишь отметил Горшков.