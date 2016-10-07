«Рамблер» попал под залог

100% долей ООО «Рамблер интернет холдинг» переданы в залог банку «Открытие» до 31 марта 2020 г., следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это было сделано в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, подписанному в июле 2016 г.

ООО «Рамблер интернет холдинг» – одно из основных юрлиц холдинга Rambler & Co, которым на паритетных началах владеют Александр Мамут и Владимир Потанин. На это ООО приходится значительная часть выручки холдинга, оно управляет порталом Rambler.ru и другими интернет-проектами. Также в холдинг входят издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», компании «Бегун», «Суп медиа» и др. Rambler & Co был образован в 2013 г. в результате объединения активов Мамута и Потанина, весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что впервые банк «Открытие» одобрил кредитную линию ООО «Рамблер интернет холдинг» в сентябре 2014 г. (затем кредитное соглашение продлевалось – в апреле 2015 г.) – вскоре после того, как Мамут стал управлять холдингом. «Открытие» – не чужой банк для Мамута, он является его миноритарным акционером (владеет 6,7% банка через компанию «Открытие холдинг»).

Однако запись о наличии кредитной линии «Рамблеру» появилась в ЕГРЮЛ только в августе этого года. Человек, близкий к акционерам Rambler & Co, говорит, что компания и раньше кредитовалась в банке «Открытие», но в этом году была изменена схема залога. Это связано в том числе с реструктуризацией холдинга ради приведения структуры собственности в соответствие с новым российским законодательством (оно требует, чтобы СМИ были под контролем российских компаний), объясняет собеседник «Ведомостей», не раскрывая деталей.

Представитель Rambler & Co Софья Иванова подтвердила, что у компании есть кредит от «Открытия», но его размер не раскрыла. Деньги, по ее словам, привлечены для пополнения оборотных средств. Один из бывших сотрудников холдинга говорит, что компания еще два года назад привлекла кредитную линию от банка на несколько миллиардов рублей. Представитель банка отказался от комментариев.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в III квартале 2016 г. ООО «Рамблер интернет холдинг» конвертировало валютные кредиты в рублевые. Человек, близкий к холдингу, это подтверждает.

Rambler & Co не раскрывает полную финансовую отчетность холдинга, но в базе «СПАРК-Интерфакс» публикуются показатели по РСБУ входящих в холдинг юрлиц. Из этих данных следует, что почти все компании холдинга убыточны – за исключением «Ленты.ру» и «Газеты.ру».

Так, выручка ООО «Рамблер интернет холдинг» в 2015 г. составила 1,6 млрд руб. убыток – 49 млн руб. У ЗАО «Суп медиа» (управляет блогхостингом Livejournal) прошлогодняя выручка составила 563 млн руб., убыток – 802 млн руб., у АО «Бегун» (управляет одноименной системой контекстной рекламы) выручка составила 269,8 млн руб., убыток – 71,2 млн руб., у ООО «Афиша» – 432,3 млн руб. и 213,6 млн руб соответственно, у рекламного агентства ООО «РА Индекс 20» – 576,9 млн руб. и 126,9 млн руб. В структуре холдинга также есть ООО «Рамблер ДС» с выручкой в 2015 г. в 707,9 млн руб. и убытком 47,1 млн руб. и ООО «Рамблер БС» с выручкой в 127,5 млн руб. и убытком 14,9 млн руб.

«Эксперт РА» отмечает высокий уровень долговой нагрузки ООО «Рамблер интернет холдинг», отсутствие возможности взять дополнительный кредит под залог и низкую диверсификацию деятельности: 85% выручки ООО поступает от рекламы на своих площадках. Кроме того, у «Рамблера» довольно высока доля крупнейшего покупателя в структуре выручки – 43%. Один из бывших сотрудников холдинга говорит, что речь скорее всего идет о «Яндексе», чей поиск и система контекстной рекламы стоят на проектах «Рамблера» с 2011 г.