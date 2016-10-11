МТС оказалась замешана в новом коррупционном скандале

Генпрокуратура внесла представление министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову – в связи с нарушением антикоррупционного законодательства руководителем управления Роскомнадзора по Бурятии Любовью Дамдиновой. Об этом сообщило со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного «РИА Новости».

Генпрокуратура установила, что в октябре 2015 г. Дамдинова рассмотрела шесть дел об административных правонарушениях собственного супруга – он занимал пост руководителя бурятского филиала одного из сотовых операторов. По каждому из дел чиновница приняла отдельное решение с назначением минимального наказания в виде предупреждения. Дамдинова, по словам Куренного, в нарушение требований закона не приняла мер по предотвращению конфликта интересов и не уведомила представителя нанимателя в установленном порядке, что руководитель бурятского филиала одной из компаний мобильной связи – ее супруг.

Представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров объясняет, что представление Генпрокуратуры вынесено не в отношении министра, а в отношении Дамдиновой, но в адрес Никифорова. Минкомсвязи, как ее работодатель, было обязано провести служебную проверку, продолжает Захаров, и специалисты министерства установили, что Дамдинова действительно нарушила антикоррупционное законодательство. Минкомсвязи приняло решение о ее увольнении, заключает Захаров.

Штраф – $800 млн В феврале 2016 г. Vimpelcom договорился с SEC, минюстом США и прокуратурой Нидерландов об урегулировании претензий и согласился уплатить $795 млн в виде штрафа и возврата доходов от незаконных сделок.

Еще в июне 2016 г. судья Советского районного суда рассматривал протест прокурора Республики Бурятии на постановления Роскомнадзора, следует из документов, опубликованных на сайте «Росправосудие». В них также указано, что прокуратура усматривает нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Дамдиновой, а ее супруг А. Ц. Дамдинов (полное имя не раскрывается) руководит направлением в филиале ПАО МТС по Республике Бурятии. Человек, знакомый с материалами расследования, подтвердил, что супруг Дамдиновой работал на момент вынесения постановлений в МТС, но в его отношении никаких мер приниматься не будет. Представители Генпрокуратуры это комментировать не стали.

МТС проводит внутреннюю проверку в отношении своего сотрудника на предмет возможного конфликта интересов, говорит представитель компании Дмитрий Солодовников. Если нарушения будут выявлены, компания примет соответствующие меры, заверил он.

Сотрудников МТС уже уличали в коррупции. В 2014 г. минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили трех работавших в Узбекистане операторов – TeliaCompany (бывшая TeliaSonera), МТС и Vimpelcom Ltd. – в незаконных выплатах структурам, близким к Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента республики Ислама Каримова. Предполагается, что эти выплаты делались для оплаты частот, необходимых для выхода на рынок. Из трех фигурантов оштрафован пока только Vimpelcom Ltd. (см. врез).

TeliaCompany недавно сообщила, что рассматривает предложения регуляторов США и Нидерландов об урегулировании претензий, связанных с ее сделками в Узбекистане. Они предлагают оператору заплатить $1,4 млрд штрафа, говорится в его заявлении.

МТС не сообщала о резервировании средств для выплаты штрафов, а ее представители не комментируют такую возможность.