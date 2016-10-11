В московском метро, автобусах, троллейбусах и трамваях появится единая WiFi-зона

WiFi-сеть на всех видах московского городского транспорта станет единой. Для подключения к ней столичные жители смогут использовать один и тот же аккаунт

Для выхода в интернет из общественного транспорта можно будет использовать один и тот же аккаунт

«Дочка» «Мегафона» NetByNet и «Максимателеком» запускают единую WiFi-зону для пассажиров метрополитена и наземного общественного транспорта Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Максимателекома» Илья Грабовский, информацию подтвердила представитель NetByNet Екатерина Попова. С точки зрения пассажира, речь идет о едином WiFi-пространстве в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене с общим пользовательским интерфейсом, объясняет Грабовский.

Функции технического управления и развития сети на наземном транспорте остаются у NetByNet, однако за продажу рекламы, интерфейс услуги и идентификацию пользователей теперь будет отвечать «Максимателеком», объясняют представители обеих компаний. По условиям соглашения «Максимателеком», по сути, будет коммерциализировать сеть NetByNet на наземном транспорте, добавляют они. Полученными от рекламы доходами компания будет делиться с NetByNet по модели revenue sharing, говорят представители сторон, но в каких именно пропорциях, они не раскрывают.

Конкурс «Мосгортранса» на оснащение бесплатным WiFi городского наземного транспорта «дочка» «Мегафона» выиграла в конце 2015 г. Сумма контракта составила 403 млн руб., следовало из материалов конкурса. К октябрю оператор оборудовал роутерами, работающими на сетях 3G и 4G, более 7250 автобусов, трамваев и троллейбусов, к концу года их количество увеличится до 8000, говорит Попова. Таким образом, по условиям пятилетнего контракта NetByNet получит за установку и обслуживание каждого роутера в общественном транспорте чуть более 50 000 руб. В январе гендиректор NetByNet Андрей Батанов отмечал, что компания рассматривает дополнительные механизмы монетизации этого сервиса, в частности – рекламные. «Максимателеком» с 2013 г. предоставляет бесплатный WiFi-доступ в московском метро, используя рекламную модель монетизации: от продажи показов рекламы мобильным пользователям при подключении к WiFi-сети метро.

Монетизация такого проекта требует больших вложений и компания посчитала более целесообразным передать эту задачу «Максимателекому», у которого уже есть опыт таких проектов, объясняет Попова из NetByNet. Кроме того, по ее словам, двусторонний проект делает сервис значительно комфортнее, поскольку пассажиру, прошедшему идентификацию в метро, не нужно будет заново проходить эту процедуру в наземном транспорте, объясняет она.

Через сеть NetByNet в течение месяца проходит около 2 млн авторизаций и 23 000 Гб трафика, что дает достаточно широкие возможности для реализации любых кампаний рекламодателей, передал через пресс-службу Батанов.

Каждый день WiFi-доступом «Максимателекома» в московском метро пользуется до 1,5 млн пассажиров, которые совершают до 3 млн подключений, говорит Грабовский. Сотрудничество с NetByNet позволит «Максимателекому» существенно увеличить охват этой рекламной аудитории, надеется Грабовский. По его мнению, для рекламодателей такое объединение удобно, поскольку избавляет их от необходимости заключать отдельные контракты на рекламу в наземном транспорте и в метро. Объединение позволит более точно настраивать показы рекламы, что повышает эффективность рекламы и маржинальность, говорит Грабовский. Рекламные кампании будут более эффективными за счет дополнительных таргетов и более точных настроек частоты показов, дополняет Попова.

По сути, опыта монетизации WiFi-точек через продажу рекламы ни у кого, кроме «Максимателекома», нет, замечает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко: поэтому логично, что коммерциализацией будет управлять именно эта компания.