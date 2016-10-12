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«Яндекс» предлагает операторам и производителям смартфонов заработать на рекламе

Для этого они должны установить сервисы поисковика на свои устройства
  • Анастасия Голицына
«Яндекс» предлагает операторам и производителям смартфонов заработать на рекламе
«Яндекс» предлагает операторам и производителям смартфонов заработать на рекламе
Е. Разумный / Ведомости

«Яндекс» открывает международную партнерскую программу для мобильных операторов и производителей смартфонов на базе Android, говорится в сообщении «Яндекса». Компания предлагает предустанавливать на мобильные устройства приложения с лентой рекомендаций «Дзен» – Yandex Launcher и «Яндекс.Браузер». Партнеры, присоединившиеся к программе, будут получать часть доходов от продажи рекламы через эти сервисы.

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К программе уже присоединились несколько компаний, утверждает «Яндекс». Это Posh Mobile, LAVA, Multilaser, МТС, Fly, ZTE и Wileyfox. «Ведомостям» свое участие в программе «Яндекса» пока подтвердили две из них – МТС и Multilaser. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, оператор начнет предустанавливать сервисы «Яндекса» на свои брендированные смартфоны в I полугодии 2017 г. Компания надеется таким образом привлечь новых пользователей мобильного интернета и удержать старых, объясняет он.

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Сейчас смартфоны с приложениями «Яндекса» продаются в 15 странах мира, в том числе в России, Бразилии, Индии, Мексике, США и Великобритании. Эти приложения помогают производителям смартфонов решить сразу две задачи, сообщает компания. «Во-первых, так компании выделяют свои продукты из множества похожих устройств на базе той же операционной системы — например, Yandex Launcher позволяет полностью поменять внешний вид экранов. Во-вторых, за счёт разделения доходов от рекламы в ленте рекомендаций «Дзен» производители продолжают зарабатывать на своих устройствах после продажи. В дополнение к этому они могут получать прибыль за установку приложений, которые Yandex Launcher рекомендует пользователям на основе их интересов», объясняет «Яндекс».

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«Многие производители пытаются увеличить свою прибыль, предустанавливая на устройства большое количество сторонних приложений за деньги. Правда, покупатели часто оказываются недовольны, потому что не все программы им нужны, цитируются в сообщении слова руководителя отдела международной дистрибуции и развития бизнеса «Яндекса» Артема Фокина. Приложения российской компании, по его словам, решают эту проблему: с одной стороны, алгоритмы рекомендуют пользователям интересующие их статьи, видео и мобильные приложения, а с другой, рекламная модель позволяет производителям смартфонов получать доход не разово, а постоянно».

Для самого «Яндекса» партнерство с производителями смартфонов и операторами – дополнительный канал дистрибуции и продвижения сервисов, в том числе поиска. Компания активно развивает мобильные приложения, чтобы увеличить присутствие на мобильных устройствах – в том числе на смартфонах и планшетах, работающих под управлением операционной системы Google Android. «Яндекс» давно пытается работать на международных рынках, с 2011 г. компания запустила ряд ключевых сервисов в Турции и открыла офис в этой стране. Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в качестве эксперимента в составе Yandex Launcher для Мексики и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. – впервые на глобальном рынке - лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер, сообщает «Яндекс».

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Комментарии  ()
ympo
11:48 12.10.2016
Интересно, какой нормальный человек будет пользоваться сервисами Яндекса за рубежом после принятия пакета Яровой?! Особенно если их нельзя будет удалить.
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