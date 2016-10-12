«Яндекс» предлагает операторам и производителям смартфонов заработать на рекламе

«Яндекс» открывает международную партнерскую программу для мобильных операторов и производителей смартфонов на базе Android, говорится в сообщении «Яндекса». Компания предлагает предустанавливать на мобильные устройства приложения с лентой рекомендаций «Дзен» – Yandex Launcher и «Яндекс.Браузер». Партнеры, присоединившиеся к программе, будут получать часть доходов от продажи рекламы через эти сервисы.

К программе уже присоединились несколько компаний, утверждает «Яндекс». Это Posh Mobile, LAVA, Multilaser, МТС, Fly, ZTE и Wileyfox. «Ведомостям» свое участие в программе «Яндекса» пока подтвердили две из них – МТС и Multilaser. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, оператор начнет предустанавливать сервисы «Яндекса» на свои брендированные смартфоны в I полугодии 2017 г. Компания надеется таким образом привлечь новых пользователей мобильного интернета и удержать старых, объясняет он.

Сейчас смартфоны с приложениями «Яндекса» продаются в 15 странах мира, в том числе в России, Бразилии, Индии, Мексике, США и Великобритании. Эти приложения помогают производителям смартфонов решить сразу две задачи, сообщает компания. «Во-первых, так компании выделяют свои продукты из множества похожих устройств на базе той же операционной системы — например, Yandex Launcher позволяет полностью поменять внешний вид экранов. Во-вторых, за счёт разделения доходов от рекламы в ленте рекомендаций «Дзен» производители продолжают зарабатывать на своих устройствах после продажи. В дополнение к этому они могут получать прибыль за установку приложений, которые Yandex Launcher рекомендует пользователям на основе их интересов», объясняет «Яндекс».

«Многие производители пытаются увеличить свою прибыль, предустанавливая на устройства большое количество сторонних приложений за деньги. Правда, покупатели часто оказываются недовольны, потому что не все программы им нужны, цитируются в сообщении слова руководителя отдела международной дистрибуции и развития бизнеса «Яндекса» Артема Фокина. Приложения российской компании, по его словам, решают эту проблему: с одной стороны, алгоритмы рекомендуют пользователям интересующие их статьи, видео и мобильные приложения, а с другой, рекламная модель позволяет производителям смартфонов получать доход не разово, а постоянно».

Для самого «Яндекса» партнерство с производителями смартфонов и операторами – дополнительный канал дистрибуции и продвижения сервисов, в том числе поиска. Компания активно развивает мобильные приложения, чтобы увеличить присутствие на мобильных устройствах – в том числе на смартфонах и планшетах, работающих под управлением операционной системы Google Android. «Яндекс» давно пытается работать на международных рынках, с 2011 г. компания запустила ряд ключевых сервисов в Турции и открыла офис в этой стране. Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в качестве эксперимента в составе Yandex Launcher для Мексики и Бразилии в 2015 г., а в июне 2016 г. – впервые на глобальном рынке - лента персональных рекомендаций была интегрирована в браузер, сообщает «Яндекс».